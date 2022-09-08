HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Yurdun kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 6 derece altında seyrediyor. Hava durumuna göre gün için plan yapacak vatandaşlar bugün hava nasıl?Bugün hava nasıl olacak? sorulara cevap arıyor. İşte Meteoroloji 8 Eylül hava durumu:
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
- İzmir: Az bulutlu ve açık 32
- Adana: Az bulutlu ve açık 37
- Antalya: Az bulutlu ve açık 35
- Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 22
- Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 23
- Erzurum: Parçalı bulutlu 22
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35