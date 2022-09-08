Özgün HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri
ÖZGÜN HABERLER

HAVA DURUMU I Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava tahmini raporunu yayınladı. Havanın durumuna göre plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 8 Eylül Perşembe hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? İşe MGM 8 Eylül 2022 Meteoroloji il il hava durumu tahminleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hava nasıl, sıcaklar düşecek mi, yağmur var mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 8 Eylül hava durumu raporu
Bugün hava nasıl olacak? 8 Eylül 2022 Meteoroloji hava durumu tahminleri...

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde sağanak yağışlar etkili oluyor. Yurdun kalanında ise parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim. Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 6 derece altında seyrediyor. Hava durumuna göre gün için plan yapacak vatandaşlar bugün hava nasıl?Bugün hava nasıl olacak? sorulara cevap arıyor. İşte Meteoroloji 8 Eylül hava durumu:

Meteoroloj hava durumu tahminleri 8 Eylül 2022
Meteoroloj hava durumu tahminleri 8 Eylül 2022

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

8 Eylül 2022 Perşembe hava durumu raporu
8 Eylül 2022 Perşembe hava durumu raporu

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava durumu: Bugün hava nasıl?
Hava durumu: Bugün hava nasıl?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 32
  • Adana: Az bulutlu ve açık 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık 35
  • Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 22
  • Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 23
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 22
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul'da 5 ilçede 2 saatlik su kesintisi : 8 Eylül 2022 hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
ÖZGÜN
İstanbul'da 5 ilçede 2 saatlik su kesintisi : 8 Eylül 2022 hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

Apple merakları giderdi: iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri belli oldu
ÖZGÜN
Apple merakları giderdi: iPhone 14 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri belli oldu
Dar gelirliye ucuz konut

Dar gelirliye ucuz konut

81 ili kapsayan TOKİ başvuru tarihleri ve şartları.
Üç gün sürecek

Üç gün sürecek

İstanbul'un 24 ilçesinde elektrik kesintisi.
Yavaştan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğluna karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi

Kıta 'büyük kış'ı çaresizce beklerken Türkler çözümü gelenekte arıyor.

​Yunanistan'ın provokasyonunu görmezden geldi

​DEAŞ'lı terörist Fransız istihbaratının adamı.

Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor.

​Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

​İnsan vücudunun hayati öneme sahip olan 8 noktası

​Tarih verildi: Bir milli silah daha envartere giriyor

​Önce yaz sonra kış

​"Ölsem de dükkanımı İsrail'e satmam."

​ABD'den tehdit gibi açıklama

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.