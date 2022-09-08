İstanbul'da 5 ilçede 2 saatlik su kesintisi : 8 Eylül 2022 hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 8 Eylül Perşembe 2022 su kesintisi yaşanacak ilçeler.

Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İSKİ tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre İstanbul'un 5 ilçesinin farklı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

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Başlama Tarihi : 08.09.2022 09:14

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mh

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah

Arıza Sebebi : İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

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Başlama Tarihi : 08.09.2022 00:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.09.2022 08:49

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kartal

Etkilenen Mahalleler: Yakacık Yeni Mah,Yakacık Çarşı Mah,Gümüşpınar Mah,Uğur Mumcu Mah

Arıza Sebebi: İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

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Başlama Tarihi: 07.09.2022 18:49

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 4:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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