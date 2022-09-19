Canlı altın fiyatları: Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı

Anlık altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladığı altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Fed’in 21-22 Eylül’de yapacağı faiz toplantısı öncesi piyasalar bir hayli gergin. Serbest piyasada 18,2740 liradan alınan dolar 18,2760 liradan satılıyor. 18,2370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,2390 lira olarak belirlendi. Cuma günü, doların satış fiyatı 18,2810 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3170 lira olmuştu. Altın fiyatları ise geçen haftaya düşüşle başladı ve gram altın psikolojik sınır olan 1000 TL’nin bir hayli altında kaldı. Yeni haftaya canlı altın fiyatları ne kadar olduğunu araştıran vatandaşların en yoğun takibi hiç şüphesiz gram altın fiyatı, çeyrek altın, cumhuriyet altını ile yarım altın fiyatları oldu. Peki çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın düştü mü çıktı mı? İşte 19 Eylül 2022 Pazartesi güncel altın fiyatları ile altın analizlerinin çarpıcı altın yorumları.

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GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 997,19 TL,

Gram altın satış fiyatı 1.002,84 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın gram fiyatı alış 979,26 TL,

Spot altın gram satış fiyatı 979,45 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Altın ons alış fiyatı 1.667,36 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.667,75 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.566,77 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.601,32 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.267,28 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.386,01 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.123,85 TL,

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Yarım altın satış fiyatı 3.202,80 TL-

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın fiyatı alış 6.267,28 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.386,01 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı 6.635,22 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.800,42 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 548,48 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 656,89 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik alış fiyatı 905,53 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 937,26 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse altın alış fiyatı 16.106,00 TL,

Gremse altın satış fiyatı 16.397,00 TL

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Altın fiyatlarında son durum: Analistlerden dikkat çeken altın yorumu

Analistler altındaki düşüşün en büyük nedenini ekonomik yavaşlama ve faizlerdeki artış olarak açıklıyor. Normal koşullarda küresel yavaşlama durumlarında altına talebin çoğu zaman arttığını söyleyen analistler bu defa talepteki zayıflamayı faizlere bağlıyor. ABD Merkez Bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB başta olmak üzere merkez bankaları faizler uzun zamandır görülmemiş oranlarda artırıyor. Çünkü enflasyon 40 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesinde ve kötü olan nokta ise enflasyon düşüş emaresi göstermiyor. Son aylarda petrol gerilese de gıda fiyatları çok yüksek ve talep enflasyonu da aynı şekilde yüksek olduğu için enflasyona ‘yapışkan’ ifadesi ekleniyor.

Credit Suisse'in stratejistleri, 1.680’in kırılmasının daha fazla satışı tetikleyeceği uyarısı yapıyor. Stratejistler, bir sonraki desteğin 1.618 dolara kadar kayabileceğini, buranın ardında 1.560 dolar ve sonunda 1.451 dolara varan satışların mümkün olabileceğini düşünüyor. Uzmanlar yükseliş için önce 1.720 doların aşılması gerektiğini söylüyor.

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Societe Generale, ‘altın ayılarının henüz kış uykusuna yatmaya hazır olmadığını’ söylediği raporunda altın fiyatının 2023 üçüncü çeyreğe kadar 1.550 dolar/ons seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.

İslam Memiş'ten altın tahmini

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise bu yılsonuna kadar altında yeni bir rekor beklediğini belirterek, “Gram altında son alım fırsatı” dedi ve Ekim ayına işaret etti. “Ekim ayı itibariyle merkez bankaları sahadan çekilir, piyasa kendi hikâyelerini yazar” diye konuşan İslam Memiş şunları söyledi: