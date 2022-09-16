Altın fiyatları adeta çakıldı! Altın yorumcuları uyardı: Şimdi tam zamanı

Güncel altın fiyatları hafta başından itibaren yatırımcısını üzdü. Fed’in eylül ayı faiz toplantısı öncesi altın fiyatları vatandaşların yakın takibinde. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in küresel ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından dün Dünya Bankası da yüksek enflasyona karşı merkez bankalarının eş zamanlı olarak faizleri artırmasının 2023'te küresel resesyon riskini güçlendirdiğini bildirdi.

Ons altın, brent petrol, dolar ne kadar?

Resesyon riskine karşın Fed'in gelecek hafta en az 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılmasıyla emtia fiyatları üzerindeki baskı artarken, altının ons fiyatı 1.660 dolarla Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brent petrolün varil fiyatı da dün yüzde 4,4 düşüşle 89,9 dolardan kapanırken bugün 90,3 dolardan işlem görüyor. İşte güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları.

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16 Eylül güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 993,21 TL,

Gram altın satış fiyatı 999,91 TL,

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Spot altın gram fiyatı alış 976,96 TL,

SPot altın satış fiyatı 977,14 TL,

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Ons altın alış fiyatı 1.662,28 TL,

Ons altın satış fiyatı 1.662,57 TL,

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 1.563,13 TL,

Çeyrek altın satış fiyatı 1.597,63 TL,

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış fiyatı 6.252,51 TL,

Cumhuriyet altın satış fiyatı 6.370,97 TL,

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 3.116,49 TL,

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Yarım altın satış fiyatı 3.195,26 TL,

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altın alış fiyatı 6.252,51 TL,

Ziynet altın satış fiyatı 6.370,97 TL,

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış fiyatı 6.649,80 TL,

Ata altın satış fiyatı 6.815,35 TL,

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik alış fiyatı 546,20 TL,

14 ayar bilezik satış fiyatı 654,94 TL,

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik alış fiyatı 901,82 TL,

22 ayar bilezik satış fiyatı 934,41 TL,

GREMSE ALTIN FİYATI

Gremse alış fiyatı 16.040,00 TL,

Gremse satış fiyatı 16.299,00 TL,

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Analistlerden çarpıcı altın yorumları:

Analistler, enflasyonist endişeler ve resesyon riski arasında kalan merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Fed'in gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Borsanın bir aylık getiride pozitif ayrıştığını görüyoruz ancak ülke ekonomisine katkı kısmı tartışılır. Bu tarafta pozitif görünüm devam ediyor. Amerikan enflasyon verisi piyasalar için oldukça önemli. Buna göre Fed 20-21 Eylül'de yol haritası belirleyecek. Şahin tonda açıklamalar devam ediyor Fed üyelerinden. 75 puanlık faiz artırımını destekliyoruz diyorlar. Fed'in 21 Eylül'deki 50 mi 75 mi beklentisi ne kadar 50 beklentisi yoğun olsa da trend 75'e doğru kayıyor. Gram altın TL yine makas aralığına dikkat edin."

“Yıl sonunda gram altın için 1.400 lira tahminim devam ediyor” diyen Memiş, dolar/TL kurunda bir geri çekilme görülmesi durumunda ancak gram altında 1.000 liranın altının konuşulabileceğini söyledi.

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