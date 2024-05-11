Anneler Günü her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanması nedeniyle farklı tarihlere denk gelebiliyor. Bu nedenle mayıs ayının ikinci pazarının hangi güne denk geldiği kutlamanın yılına bağlı olarak günü de belirlemiş oluyor. Peki, bu yıl Anneler Günü tarihi ne zaman? İşte 2024 Anneler Günü'nün denk geldiği o tarih...

2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl yani 2024 yılında Mayıs ayının ikinci pazar günü 12 Mayıs ayına denk geliyor. Yani 2024 Anneler Günü 12 Mayıs'ta kutlanacak.

2024 ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

2024 Anneler Günü yarın 12 Mayıs'ta kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ ALINABİLECEK HEDİYELER

Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;

1) Buket Çicek

2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek meyveler)

3) Küçük Ev Aletleri

4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları

5) Giyim Eşyası

6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.)

7) Fotoğraf Çerçevesi

8) Duvar Saati

9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)







