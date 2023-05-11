Antalya Akseki seçim sonuçları oy oranı 2023
Antalya Akseki Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
Cep telefonuyla kabine girmeyin.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.
Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.
“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.
Seçmen sorgulama nasıl yapılır?
Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.
Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Seçim barajı yüzde kaç?
Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.
Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki, tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü bir ilçedir. Antalya'ya 140 km uzaklıkta bulunan Akseki, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. İlçenin tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlçe, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Hititler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet Akseki'de varlık göstermiştir.
Akseki'nin coğrafi yapısı oldukça dağlık ve engebelidir. İlçenin yüzölçümü 2.782 km²'dir ve en yüksek noktası 2.366 metre yüksekliğindeki Geyik Dağı'dır. İlçe, doğal güzellikleri ile özellikle dağcılık, trekking, kampçılık ve yürüyüş gibi aktiviteler için oldukça popüler bir destinasyondur. İlçenin doğal güzellikleri arasında Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Aşıklar Vadisi, Kestel Yaylası ve Geyik Dağı Milli Parkı gibi birçok yer bulunmaktadır.
Akseki ilçesi, 20 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar; Ağıllar, Aşağı Çatma, Aşağı Karaman, Aşağı Kızılcakaya, Bağyaka, Çağlayan, Çakallar, Demirciler, Elmalı, Gökçepınar, Güney, Hacılar, Karşıyaka, Kavak, Kuzey, Orta Çatma, Söğütlü, Yukarı Çatma, Yukarı Karaman ve Yukarı Kızılcakaya mahalleleridir.
Akseki ilçesi, 2021 yılı nüfus verilerine göre 18.981 kişiye ev sahipliği yapmaktadır. İlçenin nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artış göstermiştir. Nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmakta olup, aynı zamanda turizm de ilçenin ekonomisine katkı sağlamaktadır. Akseki, tarihi ve doğal güzellikleri ile birlikte geleneksel el sanatları, yöresel yemekleri ve festivalleri ile de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Özellikle Haziran ayında düzenlenen Akseki Kültür ve Turizm Festivali, ilçede büyük ilgi gören bir etkinliktir.