Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Antalya Alanya seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Alanya Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Antalya Alanya Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.

- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

2018 genel seçim sonuçlarına göre, Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 35

CHP % 29,1

İYİ Parti % 16,9

MHP % 10,1

HDP % 7,3

Antalya Alanya ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın turizm açısından en önemli ilçelerinden biri olan Alanya, tarihi, coğrafi özellikleri, mahalleleri ve nüfusuyla dikkat çekiyor.

Alanya, tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Antik dönemde Pamphylia bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Alanya, Pers, İskender ve Roma dönemlerinde de farklı egemenlikler altında kalmıştır. Osmanlı döneminde ise bir süre Karaman Beyliği'nin kontrolünde kalmıştır.

Antalya'nın doğu ucunda yer alan Alanya, Akdeniz'in güneyinde, Toros Dağları ile deniz arasındaki kıyı şeridinde konumlanmıştır. İlçenin doğusunda Gazipaşa, batısında Manavgat ilçeleri yer almaktadır. Alanya, Antalya il merkezine 135 km mesafede bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.616 km²'dir.

Alanya ilçesinde 31 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler; Adaçayı, Alara, Bektaş, Cikcilli, Çıplaklı, Cumhuriyet, Çamlıca, Dinek, Emişbeleni, Gözüküçüklü, Güzelbağ, Hacımusa, Kadıpaşa, Kargıcak, Kestel, Kızılcaşehir, Konaklı, Mahmutlar, Oba, Okurcalar, Payallar, Saray, Şıhlar, Sugözü, Tophane, Tosmur, Türkler, Uğrak, Yeşilöz, Yeşilöz (Kıyıköy), Yeniacun ve Yeniköy'dür.

Türkiye'nin en çok turist çeken ilçelerinden biri olan Alanya'nın nüfusu da her yıl artış göstermektedir. 2021 yılı verilerine göre Alanya'nın nüfusu 316.160'tır. Bu nüfusun yaklaşık %30'u yabancı uyrukludur. Alanya'nın nüfusu yaz aylarında turistlerle birlikte ciddi oranda artmaktadır.

Alanya, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve plajlarıyla önemli bir turizm merkezidir. İlçenin turizm sektöründe söz sahibi olması için 1960'larda bazı önemli yatırımlar yapılmıştır. Bu yatırımlar sonucunda bugün ilçede birçok beş yıldızlı otel, tatil köyü ve apart otel bulunmaktadır.



