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Demre 2023 seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs Antalya Demre seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Akdeniz Bölgesi Antalya Demre seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Demre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

09:39 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Seçim 2023 Antalya Demre seçim sonuçları, oy oranları

Seçim 2023 Antalya Demre seçim sonuçları, oy oranları

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili
sonuçlarına göre Antalya Demre oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Antalya Demre 2023
ise yasakların kalmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Demre seçim sonuçları ve oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Demre Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 35
  2. CHP % 29,1
  3. İYİ Parti % 16,9
  4. MHP % 10,1
  5. HDP % 7,3
Antalya Demre ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın ilçelerinden biri olan Demre, Antalya'nın batısında yer alan tarihi bir ilçedir. Antalya'nın 1.067 km²'lik yüz ölçümüne sahip olan ilçesi Demre'nin toplam nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 29.932'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda artış göstermektedir.

Demre, Antik çağda Likya bölgesinde yer alıyordu. İlk yerleşim yeri olarak bilinen Demre, Likyalıların önemli bir kenti olan Myra'nın da merkeziydi. İlçe adını, MÖ 300'lü yıllarda Myra'nın piskoposu olan Aziz Nikolaos'tan almaktadır. Aziz Nikolaos, ilçede yer alan Demre Kilisesi'nde anılır ve Noel Baba olarak bilinir.

Demre, Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır. Akdeniz kıyısında bulunan ilçe, doğusunda Kaş, batısında Finike ve Kumluca, kuzeyinde ise Elmalı ilçesi ile sınır komşusudur. İlçenin güney kısmında, denize yakın bir bölgede yer alan Çayağzı Köyü, turizm açısından oldukça önemlidir.

  • Demre ilçesi, toplam 9 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Çağıllı, Çandır, Demre Merkez, Gökyazı, Güneyyaka, Kınık, Kızılağaç, Kumdag ve Yeşilköy'dür.

Demre'nin nüfusu son yıllarda artış göstermektedir. İlçede yer alan turistik yerler ve tarihi yapılar, her yıl yüz binlerce turisti ağırlamaktadır. Ayrıca ilçenin ekonomisi tarım ve turizme dayanmaktadır. Tarım ürünleri arasında portakal, mandalina, nar, limon, elma, muz, incir ve zeytin önemli yer tutmaktadır.



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