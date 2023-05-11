Seçim 2023 Antalya Demre seçim sonuçları, oy oranları
Antalya Demre Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Seçmen sorgulama nasıl yapılır?
Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.
Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?
Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.
Seçim barajı yüzde kaç?
Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.
2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.
2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları
Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.
2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 35
- CHP % 29,1
- İYİ Parti % 16,9
- MHP % 10,1
- HDP % 7,3
Antalya'nın ilçelerinden biri olan Demre, Antalya'nın batısında yer alan tarihi bir ilçedir. Antalya'nın 1.067 km²'lik yüz ölçümüne sahip olan ilçesi Demre'nin toplam nüfusu, 2021 yılı verilerine göre 29.932'dir. İlçenin nüfusu, son yıllarda artış göstermektedir.
Demre, Antik çağda Likya bölgesinde yer alıyordu. İlk yerleşim yeri olarak bilinen Demre, Likyalıların önemli bir kenti olan Myra'nın da merkeziydi. İlçe adını, MÖ 300'lü yıllarda Myra'nın piskoposu olan Aziz Nikolaos'tan almaktadır. Aziz Nikolaos, ilçede yer alan Demre Kilisesi'nde anılır ve Noel Baba olarak bilinir.
Demre, Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer alır. Akdeniz kıyısında bulunan ilçe, doğusunda Kaş, batısında Finike ve Kumluca, kuzeyinde ise Elmalı ilçesi ile sınır komşusudur. İlçenin güney kısmında, denize yakın bir bölgede yer alan Çayağzı Köyü, turizm açısından oldukça önemlidir.
- Demre ilçesi, toplam 9 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Çağıllı, Çandır, Demre Merkez, Gökyazı, Güneyyaka, Kınık, Kızılağaç, Kumdag ve Yeşilköy'dür.
Demre'nin nüfusu son yıllarda artış göstermektedir. İlçede yer alan turistik yerler ve tarihi yapılar, her yıl yüz binlerce turisti ağırlamaktadır. Ayrıca ilçenin ekonomisi tarım ve turizme dayanmaktadır. Tarım ürünleri arasında portakal, mandalina, nar, limon, elma, muz, incir ve zeytin önemli yer tutmaktadır.