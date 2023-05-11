Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili

sonuçlarına göre Antalya Demre oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Antalya Demre 2023