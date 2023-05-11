Antalya Döşemealtı seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Döşemealtı’da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte Döşemealtı 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve ittifak seçim sonuçları , partilerin ve ittifakların oy oranları.

Antalya Döşemealtı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Seçim Günü Yasakları

Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

İttifak partilerin milletvekilleri nasıl hesaplanacak?

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre dağıtılarak hesaplanacak.​​​​​​​

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?

Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.

YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

Antalya Döşemealtı ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın 19 ilçesinden biri olan Döşemealtı, il merkezine yaklaşık 20 km uzaklıkta yer almaktadır. İlçenin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Döşemealtı, zengin bir kültürel mirasa sahiptir.

Döşemealtı'nın coğrafi yapısı, dağlık ve engebeli bir araziye sahip olmasıdır. Toros Dağları'nın kuzey eteklerinde yer alan ilçe, kalker zemin üzerinde kurulmuştur. İlçe sınırları içerisinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı, doğal güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır.

Döşemealtı, 9 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler: Ahatlı, Aşağıabdal, Çantayı, Döşemealtı, Gökçepınar, Hacıyusuflar, İhsaniye, Karaman ve Yukarıabdallar'dır.

İlçenin güncel nüfusu, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 70.000 kişidir. Nüfusunun büyük bir kısmı tarım ve turizm sektöründe çalışmaktadır. Tarım alanında özellikle sera üretimi, ilçenin ekonomik kaynakları arasındadır. Ayrıca Döşemealtı, son yıllarda turizm sektöründe de gelişme göstermektedir. İlçenin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri turistlerin ilgisini çekmektedir.







