Antalya Finike seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Antalya Finike İttifak seçim sonuçları na ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Finike YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Antalya Finike Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Antalya Finike ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın batısında yer alan Finike ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve tarım ürünleriyle ünlü bir yerleşim yeridir.

Finike ilçesi, antik dönemde Phoenicus adıyla anılan bölgede kurulmuştur. Likya'nın önemli kentlerinden biri olan Phoenicus, Roma İmparatorluğu döneminde önemini korumuş, Bizans İmparatorluğu döneminde ise bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. 13. yüzyılda Selçuklu hakimiyetine giren Finike, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuyla birlikte bu imparatorluğun yönetimi altına girmiştir.

Coğrafya:

Finike, Antalya ilinin batısında yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 874 kilometrekare olup, Akdeniz kıyısında yer alır. Batısında Kaş ilçesi, doğusunda Kumluca ilçesi, kuzeyinde ise Antalya il merkezi yer almaktadır. İlçenin doğusunda Toros Dağları, batısında ise Akdeniz yer almaktadır. Finike, turizm ve tarımın önemli olduğu bir ilçedir. Tarım ürünleri arasında turunçgiller, zeytin, nar, avokado ve portakal yer almaktadır. Finike ilçesi, 12 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Adrasan Beymelek Çağlarca Finike Merkez Gökbük Gökçeyaka Hasyurt Karaoz Kızılağaç Kumköy Mavikent Şah Inn Paradise

2021 yılına göre Finike ilçesinin nüfusu 38.345'tir. İlçe nüfusu, turizm sektörünün de etkisiyle yaz aylarında artmaktadır. İlçede yaşayanlar genellikle tarım, turizm ve balıkçılıkla uğraşmaktadır.



