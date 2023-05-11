Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Antalya Gazipaşa seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Gazipaşa Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Antalya Gazipaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 35

CHP % 29,1

İYİ Parti % 16,9

MHP % 10,1

HDP % 7,3

Antalya Gazipaşa ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın güneydoğusunda yer alan Gazipaşa, tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. İlçe, antik dönemde Selinus (Selinunte) adıyla anılıyordu ve Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. İlçede yer alan tarihi alanlar arasında Roma dönemine ait kalıntılar, antik tiyatro ve Bizans dönemine ait kiliseler yer almaktadır.

Gazipaşa, turizm açısından oldukça önemli bir ilçedir. İlçenin Akdeniz kıyısında yer alan plajları, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca ilçede yer alan Gazipaşa-Alanya Havalimanı, turizm sektörüne büyük katkı sağlamaktadır.

Coğrafi olarak, Gazipaşa ilçesi Akdeniz'e kıyısı olan bir bölgede yer almaktadır. İlçe sınırları içerisinde yer alan dağlar, ilçeye karakteristik bir görünüm kazandırmaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde Demirtaş Şelalesi ve Cennet ve Cehennem Mağaraları gibi doğal güzellikler de yer almaktadır.

Gazipaşa ilçesi, 16 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler sırasıyla; Adrasan, Ahatlı, Belen, Beyreli, Çardaklı, Çıplaklı, Güneykent, Hacılar, Kaledran, Karagedik, Kuzdere, Söbüçimen, Şahin Tepe, Turunçova, Yeşilköy ve Yukarı Bakırcılar'dır.

Güncel olarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 verilerine göre Gazipaşa ilçesinin nüfusu 65.025'tir. İlçenin nüfusu son yıllarda artış göstermiştir ve özellikle turizm sektöründeki gelişmelerin de etkisiyle artışın devam etmesi beklenmektedir.







