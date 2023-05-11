Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Antalya Gündoğmuş seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Gündoğmuş Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Antalya Gündoğmuş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Antalya Gündoğmuş ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya ilinin doğusunda yer alan Gündoğmuş ilçesi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

Tarihi olarak, Gündoğmuş ilçesi antik çağlardan itibaren yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. İlçede yer alan antik kentler ve kalıntılar, bu bölgenin tarih boyunca önemli bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Gündoğmuş, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Osmanlı döneminde ise, Karaman Beyliği sınırları içinde yer almıştır.

Gündoğmuş ilçesi, Antalya'nın doğusunda, Taurus Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1,962 kilometrekare olup, coğrafi yapısı dağlık ve engebelidir. İlçe sınırları içerisinde Korkuteli, Serik, Manavgat ve Akseki ilçeleri yer alır. Gündoğmuş ilçesi, doğal güzellikleri, yaylaları, ormanları ve antik kalıntılarıyla önemli bir turizm merkezi haline gelmiştir.

Gündoğmuş ilçesi, 13 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Ayva, Başpınar, Boğazpınar, Cevizli, Çatak, Dere, Güneyce, Güneşli, Kalkanlı, Kırık, Kuşçular, Köprülü ve Sarıcasu'dur. İlçenin nüfusu ise 2021 yılı itibarıyla yaklaşık 7.000'dir. Nüfusun büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Gündoğmuş ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, yaylaları ve şelaleleri ile ziyaretçilerini kendine çekmektedir. Özellikle, Altınbeşik Mağarası, Gündoğmuş Kanyonu, Karanlık Kanyon, Köprülü Kanyon, Cebeli Reis Dağı, Çatak Yaylası, Gömbe Yaylası, Avlan Gölü, Döşeme Boğazı ve Asar Kalesi gibi yerler, ilçenin önemli turizm destinasyonlarıdır.







