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2023 Antalya İbradi seçim sonuçları Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs Antalya İbradi seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Akdeniz Bölgesi Antalya İbradi seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? İbradi Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

10:32 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İbradi seçim sonuçları 2023

İbradi seçim sonuçları 2023

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra
na göre Antalya İbradi oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Antalya İbradi 2023
sonuçları ise yasakların kalmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. İbradi seçim sonuçları ve oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya İbradi Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Antalya İbradi ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın doğusunda yer alan İbradi ilçesi, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve tarım alanlarıyla dikkat çeken bir ilçedir. Bu makalede, İbradi ilçesinin tarihi, coğrafi özellikleri, mahalleleri ve güncel nüfusu hakkında bilgiler verilecektir.

İbradi ilçesi, antik dönemde Pisidia bölgesinde yer alır ve tarihi M.Ö. 3. yüzyıla kadar uzanır. İlçede yer alan Termessos Antik Kenti, buranın önemli tarihi yerlerinden biridir. Kent, tarihte Büyük İskender'in bile fethedememiş olduğu bir kaleye sahiptir. İbradi, tarih boyunca Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

İbradi Coğrafi Özellikleri:

İbradi ilçesi, Antalya'nın doğusunda yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.367 km²'dir. Doğusunda Akseki, batısında Manavgat, güneyinde Alanya ve kuzeyinde Konya ilinin Beyşehir ilçesi bulunmaktadır. İlçe toprakları, yaylalar ve ormanlarla kaplıdır. Kuzeyinde yer alan Tahtalı Dağı, 2.365 metre yüksekliğiyle İbradi'nin en yüksek noktasıdır.

İbradi Mahalleleri:
  • İbradi ilçesinin toplam 22 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler; Akçapınar, Aydınlar, Çandır, Çavdır, Çukurbağ, Gökbel, Güzle, İbradı Merkez, Karaçalı, Karapınar, Karşıyaka, Kestanelik, Kılınçlı, Kümbet, Menteş, Narlıca, Obruk, Ören, Özlüce, Sarnıç, Sarılar ve Şahinler mahalleleridir.
İbradi Nüfusu:

İbradi ilçesi, 2021 yılı verilerine göre 7.923 nüfusa sahiptir. İlçe nüfusu, genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerli halktan oluşmaktadır. Turizm, son yıllarda ilçede önemli bir sektör haline gelmiştir ve özellikle doğa turizmi için ziyaret edilmektedir.



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