|
Reklam
Reklam
Özgün

Antalya namaz vakitleri: Antalya 2023 Ramazan imsakiyesi

Antalya imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Antalya Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Antalya namaz vakitleri.

11:54 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya namaz vakitleri

Antalya namaz vakitleri

2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayında oruç tutacak ve 5 vakit namazla birlikte teravih kılacak vatandaşlar için imsakiye saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. 2023 Antalya namaz vakitleri ve Antalya imsakiyesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Antalya iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Antalya Ramazan imsakiyesi ve Antalya iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

RAMAZAN'IN İLK GÜNÜ HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Ramazan-ı Şerif ayı, zikir ayıdır. Bu ayda zikredenlere, diğer aylara nazaran daha çok sevap verilir. Nitekim İbrahim en-Nehai (Rahimehullah) şöyle buyurmuştur: “Ramazan-ı şerifteki bir oruç, bin oruçtan, bir tesbih, diğer aylardaki bin tesbihten, bir rekât diğer aylardaki bin rekâttan üstündür.” (Süyûtî, ed-Dürrü’l-mensûr, 2/228)

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.

Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.

Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.

#Antalya
#Antalya imsakiye
#Antalya namaz vakti
#Antalya ezan saati
1 saat önce
default-profile-img
Antalya namaz vakitleri: Antalya 2023 Ramazan imsakiyesi
Bel ağrısı çeken hastalar 'ağrı pili' ile sağlıklarına kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü
Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi
Pakistanlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: AFAD çok profesyoneldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.