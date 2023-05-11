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Antalya Kaş Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

14 Mayıs Antalya Kaş seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Akdeniz Bölgesi Antalya Kaş seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Kaş Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

10:40 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya Kaş Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

Antalya Kaş Seçim Sonuçları Oy Oranı 2023

Antalya Kaş
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Kaş’ta Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA
güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte Kaş 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve ittifak seçim sonuçları, partilerin ve ittifakların oy oranları

Antalya Kaş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Kullanılmamış oylar ne olur?

Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?

Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz

Antalya Kaş ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın batısında yer alan Kaş ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile öne çıkan önemli bir ilçedir.

Kaş, antik dönemde Antiphellos adıyla anılan bir şehir olup, Likya Birliği'nin önemli kentlerinden biriydi. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de önemini koruyan Kaş, 20. yüzyılın başlarına kadar önemli bir balıkçılık merkeziydi. Son yıllarda turizmin gelişmesiyle birlikte Kaş, dünya çapında tanınan bir turizm merkezi haline gelmiştir.

Kaş ilçesi, Antalya'nın batısında yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Burdur ve Denizli, doğusunda Elmalı, güneyinde ise Kalkan ve Demre ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.845 km²'dir. Kaş, Akdeniz'in güney kıyısında yer alır ve kıyı şeridi 70 km'dir. İlçenin doğal güzellikleri arasında Saklıkent Kanyonu, Kaputaş Plajı, Patara Plajı ve Kekova yer almaktadır.

  • Kaş ilçesinin 27 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler: Akbel, Andifli, Antiphellos, Arslanbucak, Asaraltı, Başpınar, Beşkaza, Büyükçakıl, Çakıllıköy, Çamköy, Çayköy, Gökseki, Hacımaşlı, İkizce, Kalkan, Kaputaş, Karadere, Kınık, Kınıkyarı, Kiriş, Patara, Sarıbelen, Sütleğen, Üçağız, Yeşilköy, Yeniköy ve Yazır'dır.

2021 yılı verilerine göre Kaş ilçesinin nüfusu 54.574'tür. İlçenin nüfus yoğunluğu ise yaklaşık olarak 30 kişi/km²'dir. İlçe nüfusunun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kaş, turizm sezonunda nüfusunu daha da arttırmaktadır.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.


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