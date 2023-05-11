Antalya Kemer seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 ve Milletvekili seçim sonucu Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Antalya Kemer Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Antalya Kemer Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

2023 seçimine katılan partiler ve ittifaklar hangileri?

2023 milletvekili genel seçimlere girecek bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Ancak Cumhur İttifakı'na destek veren DSP ve HÜDA PAR'ın adayları, seçimde AK Parti listelerinde yer aldı. Bu iki parti oy pusulasında yer almayacak.

"Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ve Demokrat Parti oluşturdu. İttifak içindeki Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisinin milletvekili adayları, CHP listelerinde yer buldu. Bu nedenle 4 parti YSK'ya geçici milletvekili aday listesi sunmadı. Milletvekili aday listesi vermeyenlerin oy pusulasından çıkarılacak olması nedeniyle, Millet İttifakı içinde yalnızca CHP ve İYİ Partinin logoları yer alacak. Millet İttifakınını Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla seçime katılma kararı aldı. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarmayıp cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemekte.

Zafer Partisi ile Adalet Partisi ise ATA İttifakı’nı oluşturdu. ATA İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ise Sinan Oğan.

Antalya Kemer ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya Kemer İlçesi, Antalya iline bağlı bir ilçedir. Antalya merkeze 40 km uzaklıktadır. İlçenin batısında Finike ilçesi, doğusunda Serik ilçesi, kuzeyinde Geyikbayırı dağları, güneyinde Akdeniz bulunmaktadır. Kemer ilçesi, 224 km²'lik bir alanı kaplar. İlçenin genelinde sıcak ve ılıman bir Akdeniz iklimi hakimdir.

Kemer ilçesi, tarihi kalıntıları ile de önemli bir yerleşim yeridir. Bölgedeki arkeolojik kazılar, bölgenin antik dönemlerden beri yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. İlçenin tarihi, Likya ve Roma dönemlerine kadar uzanmaktadır. Kemer, Likya'nın önemli şehirlerinden biri olan Olympos'un yakınlarındadır. Olympos, antik çağda önemli bir liman kentiydi ve bugün hala tarihi kalıntıları ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Kemer ilçesi, Toros Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde yer alan Geyikbayırı dağları, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntıları ile ünlüdür. İlçenin güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır. İlçe sınırları içerisindeki sahilleri, turistik açıdan oldukça önemlidir. Kemer ilçesinde, Beldibi, Göynük, Kiriş ve Çamyuva gibi turistik yerleşim yerleri bulunmaktadır.

Kemer ilçesi, toplamda 16 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Aslanbucak, Beycik, Çamyuva, Göynük, Hurma, İkizce, Kiriş, Kuzdere, Altınyaka, Arslanbucak, Beldibi, Çıralı, Kemer, Tekirova, Ulupınar ve Yeniköy'dür. Her mahallede bir muhtar bulunmaktadır.

2021 yılı verilerine göre Kemer ilçesinin nüfusu 34.737'dir. İlçe nüfusunun çoğunluğu turizm sektöründe çalışmaktadır. İlçe nüfusunun azalması, turizm sezonunun sona ermesi ile birlikte yaşanmaktadır.







