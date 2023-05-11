Antalya Kepez seçim sonuçları 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Kepez’de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte Kepez 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve ittifak seçim sonuçları , partilerin ve ittifakların oy oranları.

Antalya Kepez Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

Antalya Kepez ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya Kepez ilçesi, Türkiye'nin güneybatısında, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilçedir.

Antalya Kepez ilçesi, Antalya'nın büyükşehir olması sonrasında 2008 yılında ilçe statüsü kazanmıştır. Ancak ilçe sınırları içinde yer alan tarihi Kaleiçi bölgesi, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir ve tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanır. Kaleiçi bölgesi, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir liman kenti olarak kullanılmış ve günümüze kadar birçok tarihi yapıyı korumayı başarmıştır.

Kepez ilçesi, Antalya'nın batısında yer almaktadır. Kuzeyde Döşemealtı ilçesi, doğuda Konyaaltı ilçesi, güneyde Antalya merkez ilçesi ve batıda ise Finike ilçesi ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 263 kilometrekare olup, Antalya'nın en geniş ilçesidir. Kepez'in denizden yüksekliği ise 50-1.600 metre arasında değişmektedir. İlçe, Toros Dağları'nın güney yamaçlarında yer almaktadır.

Antalya Kepez ilçesi, 35 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Altınova Arapsuyu Bahtılı Belkıs Camikebir Dokuma Fevzi Çakmak Gülveren Güneş Güzeloba Huzurkent Hurma İsmetpaşa Kahyalar Karşıyaka Kavaklı Kızıllı Konyaaltı Köyceğiz Liman Meltem Molla Yusuf Pınarbaşı Sarısu Sütçüler Şafak Şelale Uncalı Varsak Yakuplu Yavuzlar Yeşildere Yükseliş Yüzyıl Zerdalilik

Antalya Kepez ilçesi, 2021 yılı nüfus verilerine göre 686.806 kişilik bir nüfusa sahiptir. Bu nüfusun %49,5'i erkek, %50,5'i ise kadınlardan oluşmaktadır. İlçe, Antalya'nın en kalabalık ikinci ilçesi konumundadır. Nüfusun çoğunluğu şehir merkezinde yaşamaktadır.







