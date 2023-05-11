Konyaaltı seçim sonuçları 2023: Antalya Konyaaltı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?
Antalya Konyaaltı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
Kullanılmamış oylar ne olur?
Oylamalarda, geçersiz oy boş, hasarlı, muğlak ya da herhangi bir sebeple oylama kurallarına uygun olmayan, doğru kullanılmamış oylara denir. Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki eder mi?
Geçersiz oylar oylama sonucuna etki etmez. Bir oy veren kazayla ya da bilerek geçersiz oy kullanabilir. Geçersiz oylar oy sayımı sırasında oylama görevlileri tarafından tespit edilir.
Seçimde kimler oy kullanamaz?
18 yaşı doldurmayan kişiler,
Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,
Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.
Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,
Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.
Antalya'nın batısında yer alan Konyaaltı ilçesi, tarihi ve turistik önemiyle dikkat çekmektedir.
Antalya'nın en eski yerleşim birimlerinden biri olan Konyaaltı, tarihi Lykia bölgesinde yer alır. Antik çağda "Attaleia" olarak bilinen Antalya'nın önemli bir parçasıydı ve geçmişi M.Ö. 1500'lere kadar uzanır. İlçede birçok antik kent kalıntısı bulunmaktadır. Ayrıca Konyaaltı Plajı'ndaki Roma sarnıcı, ilçenin tarihi mirasının bir başka örneğidir.
Konyaaltı ilçesi, Antalya merkeze yaklaşık 10 km uzaklıkta yer almaktadır. Toros Dağları'nın güney yamaçlarında yer alan ilçe, doğusunda Döşemealtı, batısında Akdeniz, güneyinde ise Beydağları yer almaktadır. İlçenin yaklaşık 110 kilometrelik sahil şeridi, turizm sektörü için önemli bir potansiyel oluşturur.
Mahalleleri:
Konyaaltı ilçesi, 33 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:
- Akdamlar
- Altınkum
- Arapsuyu
- Beldibi
- Boğaçayı
- Çakırlar
- Çıplaklı
- Dedeköy
- Doğuyaka
- Duacı
- Feslikan
- Geyikbayırı
- Gökdere
- Gürsu
- Hacısekiler
- Hurma
- İkizce
- Kavaklı
- Kiriş
- Kızıllı
- Köprülü
- Liman
- Meltem
- Molla Yusuf
- Muratpaşa
- Örnekköy
- Pınarbaşı
- Sarısu
- Soğuksu
- Tabakhane
- Tahtalı
- Tekirova
- Uncalı
Konyaaltı ilçesi, 2021 yılı verilerine göre yaklaşık 250 bin nüfusa sahiptir. İlçe nüfusunun çoğunluğu şehir merkezinde yer almakla birlikte, turizm sektörünün yoğun olduğu sahil kesimlerinde de önemli bir nüfus yaşamaktadır.