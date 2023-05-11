Antalya Kumluca seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 akşamı partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranları ile belirlenecek. 81 ilde oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlayacak ve akşam saat 17.00’de sona erecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 14 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı genel seçim sonuçları ve Milletvekili genel seçim sonuçları 2023 açıklanacak. 2023 Antalya Kumluca İttifak seçim sonuçlarına ve partilerin oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14 Mayıs 2023 Kumluca YKS seçim sonuçları 2023 sorgulama ekranı.

Antalya Kumluca Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.









Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.









Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Sandık kurulları kaç kişiden oluşuyor?





Seçimlerde oyların kullanılması, sayılması ve tutanağa geçirilmesinde 5’i siyasi parti temsilcisi olmak üzere 7 kişilik sandık kurulu görevli olacak. Seçim günü oy verme süresinin 17.00 itibariyle dolmasıyla sandık kurulu başkanı tarafından sandıklar açılacak ve oyların sayılmasına başlanacak.





YSK seçim sonuçlarının güvenliğini nasıl sağlıyor?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.





İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

Antalya Kumluca ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu





Kumluca, Antalya'nın batısında yer alan bir ilçedir. Tarihi antik çağlara kadar uzanan ilçe, Roma İmparatorluğu döneminde "Olympos" olarak adlandırılmıştır. Daha sonraki yıllarda çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Kumluca, Türklerin bölgeye gelmesiyle Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.

Kumluca ilçesi, Toros Dağları'nın eteklerinde yer almaktadır. Akdeniz iklimi hakim olan ilçede yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçmektedir. İlçenin önemli bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Ayrıca ilçede yer alan Olympos Beydağları Milli Parkı, doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir.

Kumluca ilçesi, 23 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Beykonak Mahallesi Çaltılar Mahallesi Çavdır Mahallesi Çiçekpınarı Mahallesi Erentepe Mahallesi Gölcük Mahallesi Güneyyaka Mahallesi Hacıveliler Mahallesi Kuzca Mahallesi Kumlucak Mahallesi Olympos Mahallesi Ormancık Mahallesi Ören Mahallesi Sarıcasu Mahallesi Sındı Mahallesi Söğüt Mahallesi Tahtalı Mahallesi Tekirova Mahallesi Turunçova Mahallesi Uğrak Mahallesi Ulupınar Mahallesi Yassıköy Mahallesi Yeniköy Mahallesi

Kumluca ilçesi, 2021 yılı verilerine göre 84.662 nüfusa sahiptir. İlçe ekonomisi genellikle tarım ve turizme dayalıdır. Tarım ürünleri arasında portakal, mandalina, nar, elma, armut ve zeytin gibi ürünler bulunmaktadır.







