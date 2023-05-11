Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın karşı karşıya geldiği 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yanı sıra milletvekili seçim sonuçlarına göre Antalya Manavgat oy oranları belli oluyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklar nedeniyle kurum tarafından belirtilen saate kadar seçim sonuçları ile ilgili haber yapılamayacak. Antalya Manavgat 2023 seçim sonuçları ise yasakların kalmasının ardından kamuoyu ile paylaşılmaya başlanacak. Manavgat seçim sonuçları 2023 ve oy oranlarına yenisafak.com seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Antalya Manavgat Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Oy verme saat kaçta başlayacak kaçta bitecek?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir mi?

Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.

Eski kimlikle oy kullanılır mı?

Seçmenler eski kimlikle oy kullanabilecek. T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge ile oy kullanabilirsiniz.

Kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), verilerine göre, yurt içinde 190 bin 736 sandıkta, 60 milyon 904 bin 499 kişi oy kullanabilecek. Yurt dışında ise 4 bin 969 sandıkta 3 milyon 286 bin 786 kişi oy verebilecek.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Antalya Manavgat ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Manavgat, Antalya ilinin doğusunda yer alan bir ilçedir. Tarihi, antik çağa kadar uzanan ilçenin adı, Manavgat Nehri'nden gelmektedir. İlçe, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir ticaret merkeziydi. Selçuklular döneminde ise ilçede önemli bir kültürel ve ticari canlılık yaşandı.

Manavgat ilçesi, Akdeniz kıyısında yer alır ve Akdeniz'in en güzel kumsallarından birine sahiptir. İlçenin en önemli turistik merkezleri arasında Side antik kenti, Manavgat şelalesi, Oymapınar barajı ve Titreyengöl yer almaktadır. Ayrıca ilçede pek çok resort, otel ve tatil köyü de bulunmaktadır.

Manavgat, ulaşım açısından da oldukça elverişlidir. İlçe, Antalya merkeze 75 kilometre, Antalya Havalimanı'na ise yaklaşık 70 kilometre uzaklıktadır. Ayrıca ilçede turistik otobüs ve minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Manavgat ilçesi, 29 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Acısu Mahallesi, Ağcaşar Mahallesi, Akçaova Mahallesi, Aksu Mahallesi, Arapsuyu Mahallesi, Aslanbucak Mahallesi, Bucakşeyhler Mahallesi, Çavuşköy Mahallesi, Doğanbey Mahallesi, Evrenseki Mahallesi, Gündoğdu Mahallesi, Ilıca Mahallesi, İbradi Mahallesi, Karabük Mahallesi, Kızılot Mahallesi, Kızılağaç Mahallesi, Kocapınar Mahallesi, Kovanlık Mahallesi, Kumköy Mahallesi, Sarılar Mahallesi, Selimiye Mahallesi, Side Mahallesi, Sorgun Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Şıhlar Mahallesi, Titreyen Göl Mahallesi, Türkler Mahallesi, Yavrudoğan Mahallesi ve Yeşilöz Mahallesi.

Manavgat ilçesinin 2021 yılı nüfusu 238,703'tür. Nüfusun yaklaşık %70'i kırsal kesimde yaşamaktadır. İlçe nüfusunun büyük bir kısmı Türklerden oluşmakla birlikte, Almanlar, Hollandalılar ve Ruslar gibi yabancı turistler de ilçede yoğun olarak bulunmaktadır.







