Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerinden ardından 1891 artçı deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Antalya deprem fay hattı nereden geçiyor?

Antalya deprem risk haritası Antalyalılar tarafından merak ediliyor. Antalya bölgesi Batı Toroslar’ın güney kenarında bulunmaktadır. Antalya’nın topoğrafik yapısı dar kıyı düzlükleri ve bunların gerisinde yüksek sıradağlardan oluşmaktadır. Güneybatı Akdeniz bölgesinin önemli sıradağlarının uzantıları Antalya Ovası’na kadar girmektedir. Isparta Açısı doğuda Akşehir Fayı, batıda ise Fethiye-Burdur Fay Zonu ile sınırlanmaktadır.

K-G uzanımlı Eğirdir-Kovada Grabeni Isparta Açısı’nı iki farklı simetrik bölgeye ayırır. Batıda Eğirdir-Kovada simetri hattına paralel gelişmiş K-G doğrultulu fay sistemleri Yağmurlu vd. (1997) tarafından “Antalya Fay Zonu” olarak, Glover ve Robertson (1998) tarafından ise “Kemer çizgiselliği” olarak tanımlanmıştır. Doğu kanat ise Kırkkavak Fayı, Aksu Bindirmesi ve açılma rejimine bağlı gelişmiş normal faylar ile karakterize edilmektedir

Antalya deprem fayı nerede var?

Antalya çevresinde bulunan ve deprem üreten fay kaynakları: (1) Fethiye-Burdur Fay Zonu (2) Helenik-Kıbrıs Fayı'nın Finike açıklarında uzanan bölümü (3) Kıbrıs Yayı'nın devamı kabul edilen Kırkkavak Fayı ve Aksu Fayı boyunca uzanan fay zonu (4) Kemer-Isparta ve Kemer-Korkuteli uzanımlı deprem aktivitelerinin birleşiminden oluşan Antalya Zonu'dur. Büyük depremler genellikle FethiyeBurdur Fay Zonu ve Helenik-Kıbrıs Yayı boyunca yoğunlaşmaktadır.

Mersin deprem haritası

AFAD Türkiye'nin deprem haritasını çıkardı. Deprem riski haritasına göre, Mersin deprem risk sırlamasında 3. derecede yer aldı. Mersin jeolojik olarak Türkiye’nin ana hay hatlarından etkilenebilir durumda. Namrun ve Mut fay hatları Mersin’in içinden geçen fay hatları. Ovacık, Silifke arasında Ovacık Fay hattı da var. Namrun Fay hattı dediğimiz aslında Ecemiş fay hattı bu orta Anadolu Fay zonu. Sivas Hafik’ten başlar, yaklaşık 700 km boyunca devam eder. Biz Ecemiş Fay Zonunda yaklaşık 300 km’sini yüzeyde gözlemleyebiliyoruz. Bu uzantı Anamur’a kadar uzanan bir fay hattı.

Mersin’de deprem riski olan yerler

Jeoloji Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Erkan, Mersin’in deprem bölgesi olduğuna dikkat çekerek, “DemirMersin olası bir deprem koşulundan zemin noktasında çok kötü. Yani yapılaşmanın olduğu bölge alüvyon dediğimiz; Toros Dağlarının denize paralel olmasıyla ve akarsularının çakıl kum taş dediğimiz kötü malzemeden oluşuyor.

Bizim kent merkezi diye tanımladığımız Pozcu’su, Viranşehir’i, Mezitli’si, Davultepesi’ne kadar oluşan kıyı şeridi. Buralar ova olan yerler ve tarım için verimli yerler. Mersin’in bir de şöyle bir dezavantajı var: sadece Mersin içindeki fay hatlarından değil Mersin’in çevresindeki Türkiye’yi etkileyen Doğu Anadolu Fay hattı, ya da Ecemiş’in uzantısı olan Orta Anadolu fay hattı, Ölü Deniz dediğimiz Güney’de Arabistan’dan başlayan 1000 km’lik bir fay hattı kuşağının etkisi altında. Doğal olarak bu bölgede yaşanılacak bir deprem Mersin’in kıyı şeridinden kaynaklı yıkıcı bir etkiye sebep olacak.” diye konuştu.

Manisa fay hattı nereden geçiyor?

Ege Bölgesi Graben Sistemi olarak adlandırılan fay sistemi ise Batı Anadolu’da yaklaşık 120 bin kilometrekarelik alanda yer alıyor.

Toplam uzunluğu 1200 kilometre olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, doğuda Bingöl’ün Karlıova ilçesinden başlayıp batıda Saros Körfezi’ne kadar uzanıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6’şar, Doğu Anadolu Fay Hattı’nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçtiğini duyurmuştu. Ayrıca 80’den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Bu iller Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

Batı Anadolu fay hatları

Fethiye-Burdur Fayı

Gökova Grabeni

Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

Büyük Menderes Grabeni

Yavansu Fayı

Küçük Menderes Fayı

Gediz Grabeni

Simav Grabeni

Eskişehir Fayı







