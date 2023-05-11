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Muratpaşa seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkan adayları, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, ittifak oy oranları

14 Mayıs Antalya Muratpaşa seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Akdeniz Bölgesi Antalya Muratpaşa seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Muratpaşa Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

11:35 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya Muratpaşa seçim sonuçları, oy oranları 2023

Antalya Muratpaşa seçim sonuçları, oy oranları 2023

Antalya Muratpaşa
14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri sonrası belli olacak. Saat 17.00’de oy verme işlemi bitecek ve saat 18.00’de YSK tarafından sandık verileri paylaşılacak. Muratpaşa’da Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve ATA İttifakı’nın oy oranları güncel olarak Yeni Şafak’ta yer alacak. İşte Muratpaşa 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve
, partilerin ve ittifakların oy oranları.

Antalya Muratpaşa Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

2023 seçimine katılan adaylar?

14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yer almakta.

YSK kararına göre 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde dört cumhurbaşkanı adayı yarışacak. Seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2023 için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan için oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasından anbean yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur seçimi ne zaman?

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde seçim ikinci tura kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura yüzde kaç oyla kalınır?

Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir.

Antalya Muratpaşa ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Muratpaşa ilçesi, şehir merkezinin kalbi konumundadır. Tarihi dokusu, turistik mekanları, plajları ve yüksek nüfusu ile Antalya'nın önemli ilçeleri arasındadır.

Muratpaşa ilçesi, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Antik dönemde Pamphylia bölgesinin önemli şehirlerinden biri olan Attaleia, Roma döneminde önemli bir liman kenti haline geldi. Bizans İmparatorluğu döneminde de önemli bir şehir olan Antalya, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de ticari ve kültürel açıdan önemini korudu. Günümüzde ise turizmin yanı sıra ticari ve idari açıdan da önemini sürdürmektedir.

Muratpaşa ilçesi, Antalya'nın merkezinde yer almaktadır. Kuzeyinde Kepez, batısında Konyaaltı, doğusunda ise Güzeloba ve Lara ilçeleri bulunmaktadır. İlçenin denize kıyısı bulunmaktadır ve deniz turizmi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca ilçe sınırları içerisinde Düden Şelalesi de yer almaktadır.

Mahalleler

Muratpaşa ilçesi, 37 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

  1. Akdeniz
  2. Altınkum
  3. Arapsuyu
  4. Arapsuyu II
  5. Balbey
  6. Barbaros
  7. Çağlayan
  8. Dedeman
  9. Doğu Garajı
  10. Etiler
  11. Güzeloluk
  12. Güzeloba
  13. Güzelyurt
  14. Hürriyet
  15. İsmet Gökşen
  16. Kabadayı
  17. Karaman
  18. Kepez
  19. Konuksever
  20. Konyaaltı
  21. Kültür
  22. Lara
  23. Liman
  24. Meltem
  25. Mithatpaşa
  26. Muratpaşa
  27. Örnekköy
  28. Özgürlük
  29. Pınarbaşı
  30. Sakarya
  31. Selçuk
  32. Süleyman Demirel
  33. Şarampol
  34. Tabakhane
  35. Tarım
  36. Tuzcular
  37. Uncalı
  38. Varsak

2021 yılı verilerine göre Muratpaşa ilçesi, yaklaşık 572.000 kişilik nüfusa sahiptir. Bu nüfusun çoğunluğu şehir merkezinde yaşamaktadır.

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