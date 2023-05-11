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Adana Serik Seçim Sonuçlar 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

14 Mayıs Antalya Serik seçim sonuçları, partilerin ve cumhurbaşkanı adayların 2023 oy oranları belli oluyor. Yapılacak milletvekili genel seçimi ile TBMM’ye 600 milletvekili girecek. Peki AK Parti, CHP, MHP, İP Akdeniz Bölgesi Antalya Serik seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı, çıkarılan milletvekili sayısı nedir? Serik Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

11:44 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Antalya Serik seçim 2023 sonuçları, oy oranları

Antalya Serik seçim 2023 sonuçları, oy oranları

Antalya Serik
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il genel seçim sonuçları 2023 ve
Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Antalya Serik Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan’ın ne kadar oy aldığına ve ittifakların oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Antalya Serik Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

Cep telefonuyla kabine girmeyin.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadığınızı, kayıtlı iseniz hangi adres ile kayıtlı olduğunuzu Seçmen Sorgulama portalının "Yurt İçi Seçmen Sorgulama" bölümünden, mobil cihazınıza indireceğiniz “Seçmen Sorgulama” uygulamasından veya e-Devlet kapısından ya da YSK çağrı merkezinden(4449 975) öğrenebilirsiniz.

Oy kullanırken seçmen kağıdına yanında bulundurmak şart mı?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK’nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

Seçim barajı yüzde kaç?

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7'yi geçmesi gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel baraj olan yüzde 7'yi geçtiğinde ittifak içindeki tüm partiler barajı geçmiş sayılacak.

2018 Antalya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Antalya seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 42’sini alırken, Antalya Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 38,8’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 13,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 4,1’ini aldı.

2018 Antalya milletvekili genel seçim sonuçları

Millet İttifakı Antalya oy oranı % 47 olurken, CHP 8, İYİ Parti 3 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ise oyların yüzde 45,1’ini alarak AK Parti 6, MHP ise 1 milletvekili çıkardı. 1 milletvekili de HDP çıkardı.

2018 Antalya'da hangi parti ne kadar oy aldı?

  • AK Parti % 35
  • CHP % 29,1
  • İYİ Parti % 16,9
  • MHP % 10,1
  • HDP % 7,3

Seçim nedir?

Seçim, kendilerine memuriyet, temsil yetkisi veya bir vekalet verilecek, kanuni şartlara uygun kişilerin, bir kısım veya bütün vatandaşlar tarafından tercih ve tespit edilmesi işlemi. Toplu bir iradenin birden fazla aday arasında tercihte bulunması.

Seçim görevi nedir?

Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Seçim barajı yüzde kaç?

Türkiye’de 12 Eylül 1980 askerî darbesinden sonra seçim barajı (10 Haziran 1983 tarihli 2839 sayılı kanunla) %10 seviyesine yükseltilmiştir. Seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı 31 Mart 2022 tarihinde yüzde 7'ye indirilmiştir.

Antalya Serik ilçesinin tarihi, coğrafi, mahalleleri ve güncel nüfusu

Serik, Antalya'nın doğusunda yer alan bir ilçedir. Tarihi, Likya dönemine kadar uzanmaktadır. İlk olarak Pers İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde kalmıştır. Antik döneme ait birçok kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır. İlçe, tarihi Pamfilya bölgesinde yer almaktadır.

Serik ilçesi, yaklaşık 1.100 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. İlçenin batısında Antalya, doğusunda Alanya, kuzeyinde Konya ve Karaman illeri, güneyinde ise Akdeniz yer almaktadır. İlçe, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alır ve Akdeniz kıyısına yakın bir konumdadır.

Serik ilçesi, toplam 66 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

  • Aksu, Alabalık, Arif, Bahçeyaka, Belek, Belkıs, Beşikçi, Beydiğin, Beypınarı, Büklüce, Çakış, Çandır, Çavuşköy, Çeltikçi, Deniztepesi, Dışkaya, Dutlubahçe, Eğerci, Emirşah, Evren, Gökçepınar, Gökpınar, Gölbaşı, Gölyaka, Gündoğdu, Güzeloba, Güzelşeyler, Hacımehmetli, Haskızılören, Hocalar, İbradı, İğciler, İlerioba, Kadriye, Kalkan, Karacalar, Kavlaklı, Kayabükü, Kızılağaç, Kızılcadağ, Köprülü, Kovanlık, Kumköy, Kurşunlu, Kutluca, Manavgat Yaylası, Nohutlu, Oymapınar, Pazarcık, Saklıkent, Sarıabalı, Sarılar, Selimiye, Serik, Sırtköy, Taşağıl, Töngür, Türkmen, Uçansu, Yakacık, Yanköy, Yaylalı, Yeşilöz, Yeşilyurt, Yukarı Kocayatak ve Yumaklı mahalleleri.

Serik ilçesinin 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 98.087'dir. Bu nüfusun yaklaşık %70'i kırsal alanda yaşamaktadır.


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