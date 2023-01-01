Antalya 'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Antalya, Alanya'daki orman yangınına; 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinesi, 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor" dedi. İşte detaylar.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ile çevre il ve ilçelerden bölgeye ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne sıçradı. Yangına 8 helikopter, 6 uçak, 42 arazöz, 6 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, bölgede olduğunu belirterek yangının birkaç noktada etkili olduğunu söyledi.

Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini aktaran Ürkmezer, "Bölgede evler var. Oradaki vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliye edilen evler var, herhangi bir can kaybı yok. Tespit çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

ALANYA YANGIN VİDEOSU









Bakan Yumaklı, orman yangını çıkan Alanya'ya gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alanya'da orman yangını çıkan bölgeye gittiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Yumaklı'nın Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangının devam ettiği bölgeye gittiği ifade edildi.

Yumaklı da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Alanya’daki orman yangınına 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildiğini belirterek, "Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.











