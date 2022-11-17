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Antalya TOKİ müstakil ve hisseli arsa kura sonuçları belli oldu mu?

Antalya TOKİ arsa sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle, müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak. 23 bin arsa kontenjanının verildiği Antalya’da müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Antalya TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Antalya arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte TOKİ Antalya müstakil, hisseli (müşterek) arsa sonucu isim listesi sorgulama ekranı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Antalya TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Antalya TOKİ arsa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanmıştı. İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları 10 Ekim’de alınmaya başlandı. Her üç projenin başvuruları tamamlandı. Sosyal konutların kuraları 7 Kasım’da etaplar halinde çekilmeye başlandı. 23 bin konut arsası için kontenjanın ayrıldığı Antalya’da arsa kura heyecanı başladı. Peki Antalya TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Antalya arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Antalya TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi 17 Kasım itibariyle başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Antalya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Antalya TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Antalya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Antalya TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Antalya'da arsalar nerede?

Antalya TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Antalya TOKİ arsa fiyatları ne kadar?

İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

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