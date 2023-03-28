Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesine yönelik konut başvuruları 31 Ekim’de tamamlanmıştı. İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim başvuruları 10 Ekim’de alınmaya başlandı. Her üç projenin başvuruları tamamlandı. Sosyal konutların kuraları 7 Kasım’da etaplar halinde çekilmeye başlandı. 23 bin konut arsası için kontenjanın ayrıldığı Antalya’da arsa kura heyecanı başladı. Peki Antalya TOKİ arsa kura çekilişleri ne zaman yapılacak? TOKİ Antalya arsa kura tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar.

Antalya TOKİ arsa kura sonuçları

Antalya TOKİ arsa kura sonuları isim listesi

Adem Tombol

Süleyman Yiğit

İsmail Soybakış

Serhat Aköz

Emine ÖZtürk

İlhami Sancar Keleş

Ömer Faruk Demirdöğen

Buse Şengün

Mehmet Tığlı

Seval Konut

Türkan Uçar

İlhan Açıkgöz

Ayşegül Altunel Mert

Önder Bahar

Harun Çalık

Murat Cengiz Terzioğlu

Behriye Doludizgin

Olcay Balİsmail Erdem

Figen Aksu

Gençkan Erbaş

Gülce Eğriboyun

Zafer Toyran

İsmail Akbaş

Ece Yalçın

Oğuzhan Türköz

Murat Aktaş

Tunahan Çoban

Ayşegül Canerik

Esma Torun

Uğur Şahin

Güney Kemal Yenal

Fevzi Eren Gündüz

Erdem Altun

Fatma Kökçü

Batukan Altun

Yusuf Veranyurt

Erkan Salman

Mert Çon

Şimal Kırayoğlu

Geylani Sipan

Salih Aslan

Mehmet Karakuş

Yusuf Bütün

betül Çakır

Brak Bozkurt

Fatih Akçay

Engin Şevki Cansız

Mertcan Polat

Güler çiçek

İbrahim Köylü

Tuğçe Dikme

Eda Bilen

Vedat Yılmaz

Yasemin Zayman

Turgut Alkış

Uğur Özdemir

Ahmet Kutluay Mert

serkan Yılpaze

Aytekin Salkaya

Onur Çevik

Vahdettin Günaslan

Barış Koraltan

Antalya TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekimi sonuçları için yeni tarihler belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart 2023'te sona eren ilk etaptan sonra 20 Mart 2023 tarihinde yeni TOKİ arsa kuraları başladı. Antalya TOKİ arsa kuraları 27 Mart Pazartesi günü çekilecek.

Antalya TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Antalya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Antalya TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Antalya'da arsalar nerede?

Antalya TOKİ arsaları kaç metre kare?

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 metrekare ile 500 metrekare arasında değişen, 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya müsait müstakil arsa ve yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan müşterek arsa bazında başvuru yapılacak.

Antalya TOKİ arsa fiyatları ne kadar?