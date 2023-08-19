Antalyaspor 1-1 Konyaspor Maç Özeti
Trendyol Süper Lig 2. haftasında Antalyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Konyaspor 2. haftada ikinci beraberliğini elde etti. Antalyaspor - Konyaspor maç özeti haberimizde.
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
#Antalyaspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
3 saat önce