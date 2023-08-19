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Antalyaspor, evinde Konyaspor ile berabere kaldı: 1-1 (Maç Özeti)

Trendyol Süper Lig 2. haftası açılış maçında Antalyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 60’ Sokol Cikalleshi (pen.) ve 87’ Güray Vural’dan geldi. Antalyaspor ligde ilk puanını alırken Konyaspor 2. haftada ikinci beraberliğini aldı. Antalyaspor - Konyaspor maç özetini izlemek, Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak ve 2. hafta fikstürü için haberimize göz atabilirsiniz.

10:35 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor 1-1 Konyaspor Maç Özeti

Antalyaspor 1-1 Konyaspor Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Antalyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Konyaspor 2. haftada ikinci beraberliğini elde etti. Antalyaspor - Konyaspor maç özeti haberimizde.

ANTALYASPOR - KONYASPOR MAÇ ÖZETİ

Antalyaspor - Konyaspor maç özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 2. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Antalyaspor
#Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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