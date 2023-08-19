Trendyol Süper Lig 2. haftasında Antalyaspor evinde Konyaspor’u konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Konyaspor 2. haftada ikinci beraberliğini elde etti. Antalyaspor - Konyaspor maç özeti haberimizde.