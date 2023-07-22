Ante Rebic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda devam ediyor. Jean Onana ve Daniel Amartey transferlerini resmen açıklayan Beşiktaş, İtalyan devi Milan'ın yıldız futbolcusu Ante Rebic'in peşine düştü. Beşiktaş yönetimi oyuncu için AC Milan’a resmi kiralama teklifi yaptı. İşte Ante Rebic hakkında merak edilenler.

ANTE REBİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ante Rebić, Hırvat futbolcu olup, 21 Eylül 1993 tarihinde Hırvatistan'ın Split şehrinde doğmuştur. Ante Rebić, hücum hattında görev alan bir kanat oyuncusu olarak bilinmektedir.

Kariyeri boyunca birçok takımda forma giymiştir. İşte önemli takımları:

RNK Split (2010-2013): Futbol kariyerine doğduğu şehirde bulunan RNK Split takımında başlamıştır.

Fiorentina (2013-2016): 2013 yılında İtalyan Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya transfer olmuştur.

RB Leipzig (Kiralık, 2015-2016): Fiorentina'dan ayrılarak, 2015-2016 sezonunda Almanya Bundesliga takımlarından RB Leipzig'e kiralık olarak gitmiştir.

Hellas Verona (Kiralık, 2016-2017): Bir başka kiralık transferle, 2016-2017 sezonunda İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya katılmıştır.

Eintracht Frankfurt (2016-2018): Rebić, 2016 yılında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına transfer olmuş ve bu kulüpte önemli bir performans sergilemiştir.

AC Milan (2018-günümüz): Eintracht Frankfurt'taki başarılı performansının ardından 2018 yılında İtalyan devi AC Milan'a transfer olmuş ve bu takımda da oynamaya devam etmektedir.

29 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 1226 dakika süre aldı ve 3 gol atıp 2 de asist yaptı.











