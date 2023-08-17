AÖF Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi'nin bir parçasıdır ve Türkiye'nin en büyük açıköğretim üniversitesidir. 1982 yılında kurulmuştur ve şu anda 2 milyondan fazla öğrencisi bulunmaktadır. Açıköğretim Fakültesi, öğrencilerine yüz yüze eğitim olmadan uzaktan eğitim alma imkanı sunmaktadır. Üniversite tercihinde bulunan adaylar yerleştirme sonuçları neticesinde kazandıkları üniversite ve bölümlere kayıtlarını gerçekleştirecek. İşte 2023-2024 AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri.

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) kayıtları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi sınavsız ikinci üniversite kayıtları merak konusu. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Tarihleri : 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 17:00'da sona erecektir. Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AUZEF) kayıtları ne zaman?

AUZEF 2023 – 2024 başvuru ve kayıt işlemleri başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Sınavsız İkinci Üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 7 Ağustos - 7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) kayıtları ne zaman?

ATA AÖF ön kayıt işlemleri 28 Ağustos 2023 ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında kayıt sayfası üzerinde yapılacak.

AÖF kayıtları nasıl yapılır?

Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt olmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekir:

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne (AÖF) giriş yapın.

"Yeni Kayıt" sekmesine tıklayın. Kayıt formunu doldurun. Gerekli belgeleri sisteme yükleyin. Kayıt ücretini ödeyin. Kayıt işlemini onaylayın.

Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıt için gerekli belgeler:

T.C. kimlik belgesi

Diploma veya mezuniyet belgesi (diplomanız yoksa geçici mezuniyet belgesi)

Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Öğrenci belgesi (varsa)

Askerlik durum belgesi (varsa)

Sağlık raporu (varsa)

Açıköğretim Fakültesi harç ücretleri ne kadar?

Açıkööğretim Fakültesi harç ücretleri, eğitimine açık ya da uzaktan devam eden öğrenciler tarafından merak ediliyor. Öğrenciler bağlı bulundukları okul ve fakültelere, her yıl belirlenen harç ücretini yatırmak durumunda. Açıköğretim Fakültesi harç ücretleri de okula göre farklılık göstermektedir. İşte 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF harç ücretleri.

Açıköğretim Fakültesi AÖF ön lisans programları (Bölümleri) kayıt-harç ücretleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi - 870 TL Aşçılık - 670 TL Bankacılık ve Sigortacılık - 620 TL Bilgisayar Programcılığı - 670 TL Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı - 620 TL Coğrafi Bilgi Sistemleri - 670 TL Çağrı Merkezi Hizmetleri - 620 TL Çocuk Gelişimi - 670 TL Dış Ticaret - 620 TL Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı - 870 TL Emlak Yönetimi - 620 TL Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 870 TL Ev İdaresi - 620 TL Fotoğrafçılık ve Kameramanlık - 670 TL Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 620 TL İlahiyat - 620 TL İlahiyat (Arapça) - 1.095 TL İnsan Kaynakları Yönetimi - 620 TL İşletme Yönetimi - 620 TL İş Sağlığı ve Güvenliği - 670 TL Kültürel Miras ve Turizm - 620 TL Laborant ve Veteriner Sağlık - 870 TL Lojistik - 620 TL Marka İletişimi - 670 TL Medya ve İletişim - 670 TL Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası - 620 TL Muhasebe ve Vergi Uygulamaları - 620 TL Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi - 620 TL Radyo ve Televizyon Programcılığı - 670 TL Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 670 TL Sosyal Hizmetler - 620 TL Sosyal Medya Yöneticiliği - 620 TL Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği - 620 TL Spor Yönetimi - 620 TL arım Teknolojisi - 670 TL Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik - 620 TL Turizm ve Otel İşletmeciliği - 1.120 TL Turizm ve Seyahat Hizmetleri - 1.120 TL Yaşlı Bakımı - 670 TL Yerel Yönetimler - 620 TL Web Tasarımı ve Kodlama - 670 TL

Açıköğretim Fakültesi AÖF lisans programları (Bölümleri) kayıt-harç ücretleri

Felsefe - 620 TL Görsel İletişim Tasarımı - 920 TL Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - 620 TL Sağlık Yönetimi - 620 TL Sosyal Hizmet - 920 TL Sosyoloji - 620 TL Tarih - 620 TL Türk Dili ve Edebiyatı - 620 TL Yönetim Bilişim Sistemleri - 620 TL

Açıköğretim Fakültesi AÖF İktisat Fakültesi lisans programları (Bölümleri) kayıt-harç ücretleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri - 620 TL

İktisat - 620 TL

İktisat (İngilizce) - 1.095 TL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 620 TL

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) - 1.095 TL

Maliye - 620 TL

Uluslararası İlişkiler - 620 TL

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - 1.095 TL

Açıköğretim Fakültesi AÖF İşletme Fakültesi lisans programları (Bölümleri) kayıt-harç ücretleri

Havacılık Yönetimi - 620 TL

İşletme - 620 TL

İşletme (İngilizce) - 1.095 TL

Uluslararası Ticaret ve Lojistik - 620 TL

Turizm İşletmeciliği - 620 TL

AUZEF ücretleri 2023-2024

Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı gereği bir yüksek öğretim programında kayıtlı iken ikinci bir üniversite programına kayıt yaptırılması halinde katkı payı öğrencinin kendisi tarafından karşılanır. İlgili yayınlanmış kanunu görmek için tıklayınız.

Fakülte Açıköğretim programlarında öğrenim gören, bütün dönemlerini tamamlayıp dönem uzatan öğrencilerin harçlarına 86 TL yansıtılır.

Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre alınmakta olup, kanunu görmek için tıklayınız.

DGS kapsamında kayıt olup (uzaktan eğitim hariç) lisans tamamlama yaptıkları önlisans programının eğitim süresi de dâhil olmak üzere 4 dönem (2 yıl) içerisinde mezun olamayan öğrencilerin harçlarına 86 TL yansıtılır.

AUZEF AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM)

COĞRAFYA 1400 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL

EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ 1400 TL

FELSEFE 1400 TL

İKTİSAT 1400 TL

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1400 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL

İŞLETME 1400 TL

REKREASYON 1400 TL

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLIŞKİLER 1400 TL

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 1400 TL

SOSYOLOJİ 1400 TL

TARİH 1400 TL

ULUSLARARASI TİİCARET VE LOJİSTİK 1400 TL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1600 TL

AUZEF ÖN LİSANS (AÇIK ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

ADALET 1400 TL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 1600 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ 1600 TL

E-TİCARET VE PAZARLAMA 1600 TL

GRAFİK TASARIMI 1600 TL

HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ 1400 TL

İLAHİYAT 1600 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1400 TL

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 1000 TL

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK 1400 TL

MARKA İLETİŞİMİ 1400 TL

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 1400 TL

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİMİ 1400 TL

SOSYAL HİZMETLER 1600 TL

PERAKENDE SATIŞ YÖNETİMİ 1400 TL

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 1400 TL

YAŞLI BAKIMI 1000 TL

WEB TASARIM VE KODLAMA 1600 TL

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA AÇIK ÖĞRETİM - DGS) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 2200 TL

HEMŞİRELİK 2200 TL

SAĞLIK YÖNETİMİ 2200 TL

SOSYAL HİZMET 2200 TL

AUZEF UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

KAMU YÖNETİMİ 1903,5 TL

İKTİSAT 1903,5 TL

İŞLETME 1903,5 TL

EKONOMETRİ 1903,5 TL

MALİYE 1903,5 TL

ÇALIŞMA EKONOMİSİ 1903,5 TL

GAZETECİLİK 1903,5 TL

RADYO TV VE SİNEMA 1903,5 TL

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 1903,5 TL

AUZEF ÖN LİSANS (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

ACİL DURUMVE AFET YÖNETİMİ 1903,5 TL

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 1903,5 TL

ÇOCUK GELİŞİMİ 1903,5 TL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1903,5 TL

MEDYA VE İLETİŞİM 1903,5 TL

BANKACILIK VE SİGORTACILIK 1903,5 TL

DIŞ TİCARET 1903,5 TL

AUZEF LİSANS TAMAMLAMA (UZAKTAN ÖĞRETİM) MATERYAL ÜCRETİ (YARIYILLIK)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA 1903,5 TL

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMA 1903,5 TL

ATA AÖF ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılı katkı payı