AÖF sınav giriş belgeleri merak ediliyor. AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav öncesinde adayların heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik bilgileriyle birlikte sisteme giriş yaparak nerede sınava girebileceklerini görebiliyor. İşte AÖF 9-10 Aralık sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar...