AÖF
Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürürken sorumlu olunan konularda AÖF resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. AÖF ara sınavlar not ortalamasına %30, dönem sonu sınavları (final) %70 etki ediyor.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI VE ÜNİTELER
2023-2024 öğretim yılı Güz Dönemi sınav sorumluluk üniteleri anadolu.edu.tr web sitesinde belirtilmiştir.
AÖF SINAVLARI ONLINE MI?
Anadolu Üniversitesi sınavlarının bu sene yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024
Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024
Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.
AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.