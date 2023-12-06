Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri sınav hazırlıklarını sürdürürken sorumlu olunan konularda AÖF resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. AÖF ara sınavlar not ortalamasına %30, dönem sonu sınavları (final) %70 etki ediyor.

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI VE ÜNİTELER

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV KONULARI VE ÜNİTELER

2023-2024 öğretim yılı Güz Dönemi sınav sorumluluk üniteleri için tıklayın

2023-2024 öğretim yılı Güz Dönemi sınav sorumluluk üniteleri için tıklayın

Anadolu Üniversitesi sınavlarının bu sene yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF sınav giriş yerleri ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.