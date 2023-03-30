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AÖF bahar dönemi vize sınav tarihleri: İşte Açık Öğretim Fakültesi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri'nin bahar dönemi sınavları online olarak uygulanacak. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimine göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Peki AÖF Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi uzaktan mı devam edecek? İşte Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2023 sınav takvimi.

13:23 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi vize ve final sınavları için tarihler merak ediliyor. Nisan ayında yapılacak olan vize sınavları öncesinde, sınavlara hazırlanan öğrenciler 'AÖF sınavları ne zaman?' sorgulamasını internet üzerinden yapıyor. Peki, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ne zaman, online mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi

2023 AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan bahar dönemi sınav takvimiyle birlikte sınav tarihleri belli oldu. Buna göre;
AÖF bahar dönemi ara sınavları
15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak.

AÖF 2023 bahar dönem sonu sınavları ne zaman?

AÖF dönem sonu sınavları
ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

2023 AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman?

AÖF yaz okulu sınavı
da 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. AÖF güz dönemi ara sınavları 10-11 Aralık 2022, dönem sonu sınavları ise 21-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılmıştı.
AÖF vize sınavı çevrimiçi mi?

AÖF sınavları online mi olacak?

Öğrenciler YÖK’ün aldığı uzaktan eğitim kararı sonrası sınavların nasıl yapılacağını merak ediyor. Henüz sınav şekliyle ilgili üniversiteden bir açıklama gelmedi.

Online sınav kararı alındığında öğrenciler anadolu.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınavları başlatıyor. Online sınav kararı alınması durumunda sınavların benzer şekilde yapılması öngörülüyor.

AÖF bahar dönemi

AÖF bahar dönemi uzaktan mı devam edecek?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaptığı açıklama ile bahar döneminin uzaktan olacağını bildirdi. Açıklama şu şekilde; "Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle üniversitemizde bahar yarıyılı uzaktan öğretim yoluyla tamamlanacaktır. Süreçle ilgili detaylar en kısa zamanda paylaşılacaktır."

AÖF sınav yerleri

AÖF sınav yerleri nasıl sorgulanır?

AÖF sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında açıklanmakta. Açık Öğretim Fakültesi sınav yerleri sınavdan bir hafta önce erişime açılmakta. AÖF sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.


Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar
Anadolu Üniversitesi AÖF geçme notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yayımlanan yeni yıl eğitim takvime göre; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Bahar Dönemi Kayıt Yenileme İşlemleri 13 Şubat- 2 Mart 2023 tarihleri arasında alındı. AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek. AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanı ara sınavın % 30'u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Peki AÖF geçme notu kaç? Peki, CD, DC ve DD geçer mi? İşte AÖF harf notu karşılığı ve hesaplama.


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41 dakika önce
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