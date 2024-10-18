AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek. AÖF kayıt yenilemesi yapan öğrenciler Anadolu Üniversitesi açık öğretim ara sınav takvimine yoğunlaştı. AÖF ara (vize) sınavları 07-08 Aralık’ta yapılacak. Peki AÖF güz dönemi vize sınavı giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika? İşte detaylar.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Güz Dönemi sınav tarihleri belli oldu. 2024-2025 Öğretim Yılı AÖF ara (vize) sınavları, 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav tarihlerin açıklanmasının ardından gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte, AÖF sınav giriş yeri belgesinde son durum...
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Anadolu Üniversitesi genellikle sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilecek.
AÖF ARA SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK, AÖF VİZE SINAV SÜRESİ NE KADAR KAÇ DAKİKA?
AÖF sınavına girecek öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.