ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuç ekranı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Kayıt Yenileme 2022-2023 Atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi okuyan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri google üzerinden araştırmaya başladı. Ata aöf kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi verilmedi. 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan bütünleme sınavı sonuçları 8 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Mezuniyet Üç Ders Sınav notu, Yarıyıl Sonu Sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için Ara Sınav notunun %30’u ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun %70’i alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

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SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (10 Ağustos 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosya... adresini tıklayınız.