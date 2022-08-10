Özgün ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuç ekranı
ÖZGÜN HABERLER

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınavı sonuç ekranı!

AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF üç ders sınavı geçtiğimiz gün uygulandı. Sınava katılan öğrenciler, ATA AÖF üç ders sınavı 2022 sonuçları için detaylar merak ediliyor. İşte, AÖF üç ders sınav sonuçları açıklandı mı 2022? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF KAYIT TARİHİ ne zaman başlıyor 2022-2023?
ATA AÖF

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Kayıt Yenileme 2022-2023 Atatürk üniversitesi açıköğretim fakültesi okuyan öğrenciler kayıt yenileme tarihleri google üzerinden araştırmaya başladı. Ata aöf kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF üç ders sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında bir bilgi verilmedi. 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılan bütünleme sınavı sonuçları 8 Temmuz tarihinde açıklanmıştı.

Mezuniyet Üç Ders Sınav notu, Yarıyıl Sonu Sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için Ara Sınav notunun %30’u ve Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun %70’i alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (10 Ağustos 2022) saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosya... adresini tıklayınız.

Sadece sekiz tane var

Sadece sekiz tane var

Renk değiştiriyor: Binlerce turist görmek için Türkiye'ye akın ediyor.
Dünyada 12 kişiden biri

Dünyada 12 kişiden biri

Asker sonra başladı: Görevini 60 yıl sonra bitiriyor.
Mustafa Varanktan OSB iddialarına yanıt: Hadi soralım diyerek tek tek fotoğrafları paylaştı

Kabaktepe AK Parti'li belediye çalışanlarına müjdeyi verdi.

​Hollanda devi, Trabzonspor'a 10 milyon Euro ödeyecek.

KOAH ve astım hastalarını tedavi edecek.

​Ölüm sayıları artıyor
Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu
Gündem

Bakan Kirişçi'den gençlere müjde: 'Talepleriniz karşılıksız kalmadı' diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak “Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı”nın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yeni sınav takviminin en kısa sürede belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor
Dünya

Nöroloji uzmanları Joe Biden'a 'demans' teşhisi koydu: Attığı imzaların geçersiz sayılması gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralar önünde yaşadığı aksaklıklar uluslararası basında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde boşlukla tokalaşan Biden'ın önceki gün helikopterden indiği sırada dakikalarca ceketini giymeye çalışması ve sonrasında gözündeki gözlüğü düşürmesi şaşkınlık yarattı. Bu görüntüler konuşulmaya devam edilirken Biden, önceki gün ise Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer ile el sıkışmasının ardından tokalaşmak için tekrar elini uzattı. Biden'ın sergilediği davranışları inceleyen Nöroloji uzmanları, ABD Başkanı'nın 'demans' belirtileri gösterdiğini açıkladı. Türkiye'de bu belirtileri göstererek çeşitli testlerden geçirilen kişilere demans teşhisi konulması halinde hastaya vasi atandığı söyleyen uzmanlar, ABD Başkanı Biden gibi ileri derecede unutkanlık belirtisi gösteren kişilerin attığı imzaların geçersiz sayılması gerektiğinin altını çizdi.
Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı
Dünya

Polis kaynakları, bıçaklı şahsın Paris havaalanında vurulduğunu doğruladı

Polis kaynakları verdiği demeçte, Fransız polisinin Çarşamba sabahı Paris havaalanında bıçaklı bir şahsı vurarak öldürdüğünü doğruladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.