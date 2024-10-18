Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 7 Ekim’de başlayan AÖF kayıt yenileme süreci bugün sona eriyor. Bu tarihten sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nasıl ödenir?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2024-2025 öğretim yılı akademik takvimi yayımlandı. Böylece 2024-2025 AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Peki AÖF kayıt yenileme nasıl yapılacak, Açık öğretim fakültesi ders seçimi ne zaman nasıl olacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?
2024-2025 AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024-2025 akademik takvimi doğrultusunda 7 Ekim’de başlamıştı. AÖF 2024-2025 akademik takvime göre, AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecek.
Bu tarihten sonra mazeret kabul edilmeyecek ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Güz Dönemi kayıt yenileme süresi uzatılmayacak. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrenciler, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi, ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecek. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.
AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
- AÖF kayıt ücretlerine ilişkin ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
- Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi butonundan kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.
- Kaydı yenilenen öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde, ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilir veya yeni ders ekleyebilir.
- Yeni ders durumuna göre dönem öğretim materyal ücreti farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını Güz dönemi için 25 Kasım 2024 - 21 Şubat 2025 tarihleri arasında ödeyebilecek. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacak.
AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 Öğretim Yılı AÖF ara (vize) sınavları, 07-08 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra birdeğişiklik söz konusu olduğunda;
- (a) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.
- (b) Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır.