İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. Bu durum, İstanbul Üniversitesi diplomasının size iş dünyasında ve akademik camiada büyük bir avantaj sağlayacaktır. İstanbul Üniversitesi'nde, her biri kendi alanında öncü olan çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden bazıları şunlardır: