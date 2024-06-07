İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan üniversite, 15 fakülte, 6 yüksekokul, 28 enstitü ve 100'den fazla araştırma merkeziyle geniş bir yelpazede eğitim ve araştırma imkanı sunmaktadır. Peki İstanbul Üniversitesi’nde hangi bölümler Var? İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümler hangileri?
İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. Bu durum, İstanbul Üniversitesi diplomasının size iş dünyasında ve akademik camiada büyük bir avantaj sağlayacaktır. İstanbul Üniversitesi'nde, her biri kendi alanında öncü olan çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden bazıları şunlardır:
Fen-Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Felsefe, Edebiyat gibi temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında eğitim vermektedir.
Tıp Fakültesi: Tıp eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.
Hukuk Fakültesi: Hukuk eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.
Eczacılık Fakültesi: Eczacılık eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.
Diş Hekimliği Fakültesi: Diş hekimliği eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik dallarında eğitim vermektedir.
İktisat Fakültesi: İktisat, İşletme, Maliye gibi ekonomi ve işletme dallarında eğitim vermektedir.
İletişim Fakültesi: Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler gibi iletişim alanlarında eğitim vermektedir.
Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, Heykel, Grafik Tasarım, Müzik gibi güzel sanatlar dallarında eğitim vermektedir.
Turizm Fakültesi: Turizm İşletmeciliği, Gastronomi, Otel İşletmeciliği gibi turizm alanlarında eğitim vermektedir.
İstanbul Üniversitesi Yüksekokullar
Devlet Konservatuvarı
Yabancı Diller Yüksekokulu
İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)
Coğrafya
Felsefe
İktisat
İşletme
Sosyoloji
Tarih
Çocuk Gelişimi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)
Kültürel Miras ve Turizm
Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik