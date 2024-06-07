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İstanbul Üniversitesi 4 yıllık bölümleri

14:26 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:28 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan üniversite, 15 fakülte, 6 yüksekokul, 28 enstitü ve 100'den fazla araştırma merkeziyle geniş bir yelpazede eğitim ve araştırma imkanı sunmaktadır. Peki İstanbul Üniversitesi’nde hangi bölümler Var? İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümler hangileri?

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İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından biridir. Bu durum, İstanbul Üniversitesi diplomasının size iş dünyasında ve akademik camiada büyük bir avantaj sağlayacaktır. İstanbul Üniversitesi'nde, her biri kendi alanında öncü olan çok sayıda bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden bazıları şunlardır:

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Fen-Edebiyat Fakültesi: Biyoloji, Kimya, Fizik, Matematik, Tarih, Felsefe, Edebiyat gibi temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında eğitim vermektedir.


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Tıp Fakültesi: Tıp eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.

Hukuk Fakültesi: Hukuk eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.

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Eczacılık Fakültesi: Eczacılık eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.

Diş Hekimliği Fakültesi: Diş hekimliği eğitimi ve uzmanlık programları sunmaktadır.


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Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği gibi mühendislik dallarında eğitim vermektedir.

İktisat Fakültesi: İktisat, İşletme, Maliye gibi ekonomi ve işletme dallarında eğitim vermektedir.

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İletişim Fakültesi: Gazetecilik, Radyo-Televizyon, Halkla İlişkiler gibi iletişim alanlarında eğitim vermektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, Heykel, Grafik Tasarım, Müzik gibi güzel sanatlar dallarında eğitim vermektedir.

Turizm Fakültesi: Turizm İşletmeciliği, Gastronomi, Otel İşletmeciliği gibi turizm alanlarında eğitim vermektedir.

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İstanbul Üniversitesi Yüksekokullar

Devlet Konservatuvarı

Yabancı Diller Yüksekokulu


İstanbul Üniversitesi Meslek Yüksekokulları

Adalet Meslek Yüksekokulu

Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek Yüksekokulu

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (4 YILLIK)

Coğrafya

Felsefe

İktisat

İşletme

Sosyoloji

Tarih

Çocuk Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF BÖLÜMLERİ (2 YILLIK)

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)

Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim)

Kültürel Miras ve Turizm

Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

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#İstanbul Üniversitesi bölümleri
#İstanbul Üniversitesi 4 yıllık lisans bölümleri
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