AÖF kayıt yenileme süresi normal şartlarda 16 Ekim tarihinde son bulacakken Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi'nden yeni bir duyuru yayımlandı. AÖF ikinci üniversite kayıt ve kayıt yenileme süreleri uzatıldı. İşte, AÖF akademik takvim ve kayıt yenileme son günü...

AÖF KAYIT YENİLEME UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Ekim'de başlamıştı ve 16 Ekim'de sonlanacak iken üniversiteden açıklama geldi. Buna göre AÖF kayıt yenileme 18 Ekim Çarşamba günü saat 22:00'ya kadar uzatıldı.

İkinci üniversite kayıtları da 18 Ekim saat 17:00'ye kadar uzatılmış oldu.

2023-2024 AÖF AKADEMİK TAKVİMİ

Güz Dönemi Ara Sınavı - 09-10 Aralık 2023

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 20-21 Ocak 2024

Bahar Dönemi Ara Sınavı - 20-21 Nisan 2024

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı - 25-26 Mayıs 2024

Yaz okulu başvuru ve kayıt - 1 Temmuz 2024 - 5 Temmuz 2024

Yaz Okulu Sınavı - 17 Ağustos 2024

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi için ilk olarak aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına e-Devlet şifresi veyaöğrenci şifresiyle girilmesi gerekiyor.

• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yapılarak alınacak vebırakılacak dersler seçilir.

• Son aşamada ise yapılan ders seçim işlemi onaylanmalıdır.Yapılan ders seçiminin onaylanmadığı takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçimindedeğişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göreoluşacaktır.

Ödemenin de yapılması ardından kayıt yenileme durumu kontrol edilerek işlem tamamlanır.

AÖF DERS SEÇİMİ (EKLE/SİL) NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Ders seçimi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler ders seçimlerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapabilir. Ders seçimleri kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00'de sona erecek.

2023-2024 öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise bahar döneminde ders seçimlerini kendileri yapacak.







