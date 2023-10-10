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AÖF sınav giriş belgesi alma ve sınav giriş yeri öğrenme

AÖF sınav giriş belgeleri merak ediliyor. AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Sınav öncesinde adayların heyecanla beklediği sınav giriş belgeleri erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik bilgileriyle birlikte sisteme giriş yaparak nerede sınava girebileceklerini görebiliyor. İşte AÖF 9-10 Aralık sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Yeni Şafak
11:00 . 10/10/2023 Salı
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AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi

AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi

AÖF sınavı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava giriş öncesinde adaylar resmi site üzerinden sınava giriş belgesini alabilecekler. Adayların adreslerine ise belgeler postalanmayacak. Sizler de Açıköğretim Fakültesi’ne giriş yaparak AÖF sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerinizi öğrenmek istiyorsanız haberimizde bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.



#AÖF
#AÖF sınav giriş yerleri
#AÖF sınav giriş belgesi
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