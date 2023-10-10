AÖF sınav giriş yerleri ve sınav giriş belgesi
AÖF sınavı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava giriş öncesinde adaylar resmi site üzerinden sınava giriş belgesini alabilecekler. Adayların adreslerine ise belgeler postalanmayacak. Sizler de Açıköğretim Fakültesi’ne giriş yaparak AÖF sınav giriş belgesi ve sınav giriş yerinizi öğrenmek istiyorsanız haberimizde bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF güz dönemi ara sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.