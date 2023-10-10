AÖF sınav giriş belgesi almak için haberimizdeki bağlantıyı kullanarak sisteme giriş yapabilir. AÖF sınav tarihleri takvimi belli oldu. 2023-2024 Yılında da Güz Dönemi ve Bahar Dönemi olarak uygulanacak olan AÖF sınavları öncesinde sınav giriş belgenizi alabilirsiniz. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) sınav giriş belgesi alma ekranı...