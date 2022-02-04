Özgün AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
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AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar AÖF öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Üniversite öğrenimine örgün olarak devam edemeyen ya da ikinci üniversite seçeneği için Anadolu Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler için 2021-2022 Bahar Dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri Şubat ayı içinde tamamlanacak. AÖF kayıt yenileme tarihleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu?
aöf

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle AÖF kayıt yenileme işlemi gerçekleşecek. Peki, 2021-2022 AÖF akademik takvimine göre kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kayıt yeniletecek öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF SINAV TARİHLERİ VE AKADEMİK TAKVİM

Bahar Dönemi ders seçme - 7 - 18 Şubat 2022

Yaz okulu ders seçme - 20-24 Haziran 2022

Bahar Dönemi Başlama ve Bitiş Tarihleri | 07 Şubat 2022- 23 Mayıs 2022

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 08- 09 Ocak 2022

Bahar Dönemi Ara Sınavı | 02- 03 Nisan 2022

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı | 21- 22 Mayıs 2022

Yaz Okulu Sınavı | 06 Ağustos 2022

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