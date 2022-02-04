AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? AÖF kayıt yenileme işlemleri için tarihler Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar AÖF öğrencileri tarafından sorgulanıyor. Üniversite öğrenimine örgün olarak devam edemeyen ya da ikinci üniversite seçeneği için Anadolu Üniversitesi'ni tercih eden öğrenciler için 2021-2022 Bahar Dönemi ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri Şubat ayı içinde tamamlanacak. AÖF kayıt yenileme tarihleri...

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