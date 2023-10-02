2023-2024 AÖF kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için heyecanla beklenen 2023-2024 Güz Dönemi kayıt yenileme takvimi nihayet netleşti. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, kayıt yenileme işlemleri için belirlenen tarihler şu şekilde...

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2023-2024 Güz Dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 2-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AÖF KAYIT EKLE- SİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Açıköğretim Üniversitesi (AÖF) kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden "Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısı üzerinden yapılacak.

AÖF ders ekle/sil işlemleri, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır.

Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim materyal ücreti tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

AÖF 2023-2024 eğitim dönemi için kayıt yeniletecek öğrenciler bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.

AÖF kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle beraber gerçekleşecek. Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

AÖF ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, AÖF 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme ücretini 16.10.2023 tarihi saat 22.00'a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

AÖF KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

AÖF ders seçimi işlemi, kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22:00'de sona erecek.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TAKVİMİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi







