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AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

11:5811/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için merakla beklenen 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavlarının tarihi belli oldu. AÖF, vize sınavlarını 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleyecek. Öğrenciler, sınav tarihine yaklaştıkça sınav yerleri ve giriş belgelerine, Anadolu Üniversitesi'nin resmi sisteminden ulaşabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler, sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte vize sınavlarının hazırlıklarına hız kazandırırken, sınavların 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacağı bilgisi de gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyurularla sınav yerleri ve diğer detaylara ulaşılabileceği belirtildi.

Vize sınavları için geri sayım başlarken öğrenciler sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Peki 2024-2025 yılı vize sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

AÖF vize sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

Sınav yerlerinin ise 11-13 Nisan tarihleri arasında yayımlanması bekleniyor.

Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleştirilecek.

#AÖF
#Aöf Sınav Giriş Belgesi
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