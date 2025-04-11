AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2024-2025 Bahar Dönemi vize sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler, sınav tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte vize sınavlarının hazırlıklarına hız kazandırırken, sınavların 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacağı bilgisi de gündeme geldi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyurularla sınav yerleri ve diğer detaylara ulaşılabileceği belirtildi.