İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi kayıt yenileme süreci devam ediyor. Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 19 Şubat 25 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Peki AUZEF vize sınav tarihleri belli oldu mu? AUZEF ara sınavı ne zaman? İşte detaylar.