AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı. Adaylar 23-24 Mart'ta düzenlenecek oturumlara katılırkan AÖF sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracak. AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2024 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖF sınav giriş belgeleri, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açıldı.
AÖF sınav yerleri nasıl öğrenilir?
AÖF sınav yerleri, anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet giriş seneğiyle veya öğrenci şifresiyle sorgulanabilir. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayın fotoğrafı, sınav kuralları, sınavın düzenlenceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları, 23-24 Mart 2024 tarihlerinde, İktisat ve İşletme Fakülteleri için üç oturumda gerçekleştirilecek.
AÖF TAKVİMİ
AÖF akademik takvimine göre bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak. 17 Ağustos’ta ise yaz okulu sınavları yapılacak.