Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 8 – 9 Nisan ile 15 – 16 Nisan tarihleri arasında online bir şekilde yapıldı. AÖF vize sonuçları açıkladı.

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi ara sınav (vize) sonuçları 24 Nisan 2023 Pazartesi günü itibarı ile açıklandı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan edildi. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF ARA SINAVLARI ONLİNE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Anadolu Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, “Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınavları ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) ortamda 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır. ” ifadeleri kullanıldı.







