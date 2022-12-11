Özgün 2022 AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?
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2022 AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları araştırmaları AÖF güz dönemi vize sınavlarının tamamlanmasının ardından hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Adaylar sınavların ardından sonuçlara ve sorulara kilitlendi. Sınava katılan adaylar alacakları puanı hesaplamak, doğru ve yanlışlarını öğrenebilmek için AÖF soru ve cevapların yayınlanmasını bekliyor. Peki AÖF Güz Dönemi sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: AÖF vize sınav soruları ve cevapları (soru kitapçığı) PDF İNDİR!
AÖF soru ve cevapları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi AÖF 2022-2023 akademik takvimi belli oldu. Buna göre, AÖF güz dönemi ara sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı ise 21- 22 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak. Peki AÖF güz dönemi ara sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

AÖF güz dönemi vize sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde yer alıyor. AÖF güz dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Önceki dönemlerde AÖF sınav sonuçları sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

AÖF VİZE SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman?

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Ocak 2023

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 15- 16 Nisan 2023

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman?

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AÖF Yaz Okulu Sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023

AÖF başarı notu kaç?

Başarı notu alt sınır değeri 35’tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

Açıköğretim Fakültesi Ön Lisans Programları

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat (Arapça), İlahiyat, İnsan Kaynakları Yönetimi, İşletme Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültürel Miras ve Turizm, Laborant ve Veteriner Sağlık, Lojistik, Marka İletişimi, Medya ve İletişim, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Tarım TeknolojisiTıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Yerel Yönetimler, Web Tasarımı ve Kodlama

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Felsefe, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, TarihTürk Dili ve Edebiyatı, Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi Lisans Programları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, İktisat (İngilizce), Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İşletme Fakültesi Lisans Programları

Havacılık Yönetimi, İşletmeİşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Lojistik.

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