AÖF, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin kısaltmasıdır. Anadolu Üniversitesi'nin bir fakültesidir ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim vermektedir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 akademik yılı sınav tarihleri şu şekildedir:

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yeni eğitim yılının sınav takvimini paylaştı. Öğrenciler ilk olarak AÖF Güz Dönemi sınavlarına katılacak. Ardından AÖF Bahar Dönemi sınavları uygulanacak. Başarısız olan adaylar için AÖF yaz okulu sınavı da düzenlenecek.

AÖF sınavları ne zaman?

Güz Dönemi Ara Sınavı 09-10 Aralık 2023 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20- 21 Ocak 2024 Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024 Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

AÖF sınavları hangi gün?

Sınavlar, Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde bulunan sınav merkezlerinde yapılacaktır. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere iki gün boyunca yapılacaktır. Sınavlara katılmak için, sınav ücretini yatırmak ve sınav giriş belgesini almak gerekmektedir. Sınav ücreti ve sınav giriş belgesi ile ilgili detaylı bilgi, AÖF'ün internet sitesinden alınabilir.

AÖF sınavları nasıl yapılacak?

AÖF sınavları, çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Sınavların soru sayısı ve sınav süresi, dersin kredisine göre değişiklik göstermektedir.

AÖF başarı notu kaç?

AÖF sınavlarından başarılı olmak için, en az 35 puan almak gerekmektedir. Sınavlardan alınan puanlar, 4'lük sistemde değerlendirilmektedir.

AÖF'den mezun nasıl olunur?