Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarının ne zaman yapılacağı, 2023-2024 güz dönemi ara ve dönem sonu sınav tarihlerini merak eden öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni akademik takvimle birlikte, AÖF sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları nasıl, ne zaman yapılacak?
AÖF güz dönemi vize (ara) sınavları ne zaman yapılacak 2023?
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.
AÖF güz dönemi sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Anadolu Üniversitesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı Açıköğretim sınavları yüz yüze düzenlenecek.
AÖF vize sınavı geçme notu kaç?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40’ı, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak “Başarı Notu” hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların “Başarı Notu”na katkısı; ara sınav notunun %30’u, ödev notunun %20’si, dönem sonu sınav notunun %50’sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun “Başarı Notu”na katkısı %100’dür.