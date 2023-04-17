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2023 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 16 Nisan tarihinde sona erdi. Vize sınavlarının geride kalmasıyla gözler "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Sınav sonuçları anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet giriş seçeneği veya öğrenci şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 AÖF sonuçları sorgulama ekranı...

09:37 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

AÖF bahar dönemi çevrimiçi vize sınavları 16 Nisan Pazar günü saat 23.30 itibariyle sona erdi. SInav ekranın kapanması ile birlikte öğrenciler AÖF sonuçları ve soruları ile cevapları için araştırmalarına başladı.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi çevrimiçi sınavları 8-9 ve 15-16 Nisan tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Henüz online sınavlar tamamlanmadı.

Sınav ekranı bugün (16 Nisan) saat 23.30 saatleri arasında öğrencilerin girişine açık olacak. Sınavlar tamamlandıktan sonra soruları ve cevapları içeren cevap kitapçı anadolu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak.

AÖF bahar dönemi ara sınav cevap anahtarının en geç 19 Nisan Çarşamba gününe kadar açıklanmış olması bekleniyor.

AÖF CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Anadolu Üniversitesi ara sınav soruları ve cevapları sadece öğrenciler hesapları ile görüntülenebiliyor. Cevap anahtarı diğer kişilerin erişimine açık olmuyor. Adaylar, cevap anahtarı yayınlandıktan sonra Anadolum e-Kampüs üzerinden ilgili dersin sayfasına giderek T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası-şifresi veya e-Devlet giriş seçeneğiyle beraber “ Çıkmış Sınav Soruları” sekmesinde cevap anahtarını görüntüleyebilir.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınavları sona erdikten sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Geçtiğimiz dönemlere kıyasla sınavların online düzenlenmesi sebebiyle sonuçların daha erken erişime açılması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi henüz sonuçlara ilişkin bir tarih açıklaması yapmadı. Ancak en geç Mayıs ayının ilk haftasına kadar sonuçların duyurulması ön görülüyor.

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav sonuçları ekranı anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuç ekranında adayların derslerden elde ettikleri sonuçlar, doğru yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacak. Adaylar öğrenci numarası ve şifresi ile beraber e-Devlet şifresiyle sonuçlara ulaşabilirler.



#aöf
#açık öğretim faküktesi
#aöf sonuç
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