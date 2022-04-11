AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dünya

Putin ile kritik görüşme: Avusturya Başbakanı Kiev'in ardından Moskova'da

Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, bugün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Moskova'ya gitti. Putin ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Nehammer, "Putin ile görüşmemiz oldukça net ve çok zordu. İnsani gelişme sağlamak için bu görüşmeyi görev bildim. En önemli mesajım savaşın sona ermesi oldu." diye konuştu.