AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez AÖF sınav sonuçlarına çevrildi.
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖF bahar dönemi vize sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve erişime açılacağı sonuç ekranı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçların sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte sonuçlara erişebileceğiniz AÖF sınav sonuç ekranı;
AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;
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