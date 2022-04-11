Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖZGÜN HABERLER

AÖF Bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF sınav sonuçları 2 - 3 Nisan tarihlerinde gerçekleşen bahar dönemi sınavlarının ardından en çok merak edilip raştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sınava giren öğrenciler, " AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Bahar dönemi sınav sonuçları öğrenme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF sonuç sorgulama ekranı: Sınav sonuçları açıklandı mı?
Aöf sınav sonuç ekranı

AÖF bahar dönemi vize sınavları 2 Nisan Cumartesi ve 3 Nisan Pazar günlerinde gerçekleştirildi. AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte gözler bu kez AÖF sınav sonuçlarına çevrildi.

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖF bahar dönemi vize sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ve erişime açılacağı sonuç ekranı öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Sonuçların sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde açıklanması bekleniyor. İşte sonuçlara erişebileceğiniz AÖF sınav sonuç ekranı;

AÖF SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AÖF güz dönemi vize sonuçları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten detaylara ulaşabilirsiniz;

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AUZEF AKSİS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2022
ÖZGÜN
AUZEF AKSİS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama 2022
İstanbul da sallandı

İstanbul da sallandı

AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem meydana geldi.
TVNET Taşkentte

TVNET Taşkent'te

​İftar sofralarına Özbekistan'ın başkentinden konuk olundu.
Son derece mutluyuz

​Erdoğan'dan Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'e tebrik telefonu.

​Meclis oylaması sonucu ülkenin yeni başbakanı oldu.

YÖK Başkanı anlaşmayı imzalayıp detayları açıkladı.

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.