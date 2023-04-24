Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Açıköğretim ara sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde; iki hafta sonunda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler araştırmalara başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.







