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2023 bahar dönemi vize Açıköğretim (AÖF) sonuçları bekleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bahar dönemi AÖF ara sınavlarının ilk etabı 8-9 Nisan ikinci etabı da 15-16 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren adayların gözü ise sınav sonuçlarında. Peki, AÖF bahar dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:26 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖF

AÖF

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar dönemi vize sınavları tamamlandı. AÖF sınav sonuçları açıklandı mı son dakika yanıt arıyor. Açıköğretim ara sınavlar 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde; iki hafta sonunda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler araştırmalara başladı.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 16 Nisan'da sona erdi. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.



#aöf
#açık öğretim fakültesi
#aöf sonuç
27 dakika önce
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