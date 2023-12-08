AÖF Ara Sınavları 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek. AÖF vize sınavları not ortalamasına %30, dönem sonu (final) sınavları ise ortalamaya %70 etki edecek. Peki, AÖF vize sınavından kaç almak gerekiyor?

AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir.

AÖF VİZE (ARA) SINAV GEÇME NOTU HESAPLAMA

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7)

Başarı Notu = 18 + 56

Başarı Notu = 74

AÖF HARF NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?

AÖF final sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin harf notları açıklandı. AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.







